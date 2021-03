Residentes en La Yuca denuncian ayudas del Gobierno son “manipuladas”

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Los afectados por la crecida de una cañada provocada por los efectos de la tormenta tropical Laura en La Yuca del sector Los Ríos, Distrito Nacional, denunciaron este jueves que las ayudas del gobierno están siendo “manipuladas en beneficio de quienes no la necesitan”.

“Hay personas que están recibiendo dinero que en realidad no lo necesitan porque no tienen el problema, sin embargo, nosotros que estamos en la calle no nos vienen a resolver”, expresó Valeria, una de las afectadas.

Además, indicó que la ayuda que están recibiendo es de 3 mil pesos mensuales porque la registraron como inquilina cuando en realidad es propietaria de las viviendas que colapsaron.

“Yo dije que era propietaria desde un principio. Después me dijeron que mandara un correo con todos los datos para que en este mes me salga (la ayuda que le corresponde)”, detalló la afectada a LISTÍN DIARIO.

La misma señaló que en el mes de noviembre y diciembre recibieron 10 mil pesos y ahora sólo reciben 3 mil cuando tiene que “pagar 10,500 de alquiler de casa”.

La afectada responsabilizó al presidente de la Asociación de Iglesias Cristianas “El Olivar”, Nelson Arias y al presidente de la Junta de Vecino, Samuel Díaz del mal manejo en el registro de los afectados.

Otro de los damnificados alegó que un señor de nombre Francisco Mejía está recibiendo al menos siete ayudas ya que incluyó a hijos que incluso residen en otras provincias.

Construcción de apartamentos

El terreno donde serán construidas las viviendas está localizado en el lugar donde se encuentra el multiuso del sector.

La tormenta tropical Laura incidió con fuertes vientos y lluvias en el territorio nacional el 23 de agosto del año pasado.