Francisco Peguero rechaza reclamo del Comité Olímpico

Peguero rechaza reclamo del COD

El licenciado Francisco Peguero reaccionó sorprendido ante el emplazamiento que le hizo el Comité Olímpico Dominicano (COD) para que se retracte a la mayor brevedad por supuestamente haberles faltado el respeto a las autoridades de ese organismo durante su comparecencia el seis de marzo en el programa televisivo “Inside Deportivo”.

El pasado presidente de la Comisión Electoral de la abortada asamblea de la Federación Dominicana de Esgrima, declaró que no ha sido citado, que se enteró por lo publicado ayer en este diario y desconoce en qué calidad se le amonesta.

“Me enteré por un amigo que me reenvió lo publicado por el Listín y ahora que tú me reenvías la carta”, aseguró cuando se buscó su reacción al respecto.

“En ese sentido, mi opinión es que no sé en calidad de qué me amonestan porque no soy empleado de esa institución, no soy miembro de ninguna comisión de la instrucción de marrras y no fui nombrado por ellos en la Comisión Electoral de las elecciones de la Federación de Esgrima”, explicó Peguero, quien es catedrático de Derecho Laboral y de Recursos Humanos en la Universidad Católica del Cibao (UCATECI).

Argumentó que tampoco se le ha escuchado y que no sabe quién o o cuál comisión hizo ese juicio y que, para colmo, el COD envió la copia de la comunicación de la citación al Ministerio de Deportes (MIDEREC).

El licenciado Peguero se preguntó si es MIDEREC un domicilio en el que se le pueda citar, notificar actos legales o comunicaciones personales sin él haberlo elegido, “o peor aún, sin yo actuar en nombre de esa entidad gubernamental”.

La carta fue enviada el día 18 de este mes, firmada por Garibaldy Bautista y Luis Chanlatte, presidente y secretario general del COD, respectivamente, y se acusa a Peguero, quien presidió la Comisión Electoral, de faltarle el respeto a las autoridades de ese organismo y de discriminar a su vicepresidenta Irina Pérez.

“Su intervención en el referido programa ha provocado daños al Comité Olímpico, porque además de no ajustarse a todo lo acontecido, falta usted al respeto a las autoridades y discriminación contra una dama, que además es nuestra vicepresidente y merece el debido respeto”, afirman.