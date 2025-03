"La quiero más ahora que antes": El Torito sobre su exesposa, quien lo ayudó en el proceso de cáncer

El artista y senador por la provincia Monseñor Nouel Héctor Acosta “El Torito”, confesó que su exesposa Eraleisy Vásquez fue el soporte en el proceso que vivió con el cáncer y ahora son más amigos que antes.

“(Duramos) 10 y meses y yo soy amigo y la quiero más ahora que antes porque cuando tú ves la solidaridad de un ser que (se separaron)… y es el grave error que tenemos los seres humanos que cuando hay una separación entendemos que somos enemigos, falso”, dijo el cantante en el podcast de Luisín Jiménez.

Agregó: “Hay que continuar alimentando esa amistad porque es lo primero, el matrimonio es otra cosa complementaria con la familia, pero la amistad hay que mantenerla y esa mujer me dedicó todo su tiempo. Yo lo digo siempre y no me da vergüenza”.

Fue el 18 de diciembre de 2023 mientras estaba preparándose patra tocar en una discoteca de esta capital cuando se tocó la garganta y se sintió una “bolita”, pero pensó que tenía un viento al dormir mal. Sin embargo, al temrinar el segundo set de canciones sintió que estaba más grande.

Al terminar la presentación, a las 2 de la madrugada, llamó a un amigo médico para que le recomiende un otorrino. Tres días después asistió al especialista, quien le indicó realizarle una biopsia y cuando se le hicieron, el doctor le indicó que vaya al Hospital Baptist en la ciudad de Miami.

Llorando el artista relató que le pidió a Dios terminar con sus compromisos de diciembre: “Mi último baile fue el 7 de enero (…) el día 8 me fui a Miami y me hicieron una cita para 11”, contó el merenguero.

El Torito contó que el resultado del examen médico fueron unas células cancerígenas: “Al final resulta que era un cáncer de nasofaringe, que no es común”.

Contó que al saber el resultado, solo se limitó a preguntarle al médco el siguiente paso que seguía y este le respondió que podía iniciar las quimioterapias el 20 de febrero, pero el artista pidió que sea el 27 “porque quiero que cada vez que yo vaya a celebrar la independencia de mi país, me acuerde que fue el día que yo me di mi primera quimioterapia”.

Se sometió a 16 quimioterapias y 35 radioterapias.

El legislador expresó que en esos momentos su fe lo mantuvo de pie.

En julio de 2024 el cantante informó que estaba libre de la enfermedad.