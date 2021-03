Más de 300 se registran para ensayo vacuna contra Covid

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Al menos 300 personas han sido reclutadas por el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Doctor Hu­berto Bogaert para partici­par como voluntarios en la fase III de un estudio sobre una nueva vacuna contra el Covid-19, en la que es­tarán involucrados 2,500 voluntarios de República Dominicana.

En el Instituto Derma­tológico Huberto Bogaert se espera involucrar 500 personas, quienes recibi­rán dos dosis de vacunas, los días 1 y 29, de las cua­les unas 300 ya han sido reclutadas, reveló ayer la institución.

En la fase III del estudio de la nueva vacuna del la­boratorio CureVac parti­cipan 10 países que están aportando 36,500 volun­tarios para probar la efi­cacia del proyecto de va­cuna, que se espera tener listo para finales de 2021 o inicios de 2022.

Este nuevo estudio de la vacuna Covid-19 es desa­rrollado por el laboratorio farmacéutico alemán Cu­reVac.

Al dar los detalles sobre el estudio, la Unidad de Vacunas del Instituto Der­matológico y Cirugía de Piel Doctor Huberto Bo­gaert explicó que el pro­yecto de vacuna busca es­tar adaptada a las nuevas variantes del virus y que la vacuna ha probado su ino­cuidad en las dos primeras fases de investigación, en laboratorio, con animales y con grupos pequeños de personas.

Participantes, requisitos

En torno al rol de Repúbli­ca Dominicana, señaló que se espera la participación de 2,500 voluntarios en cuatro centros de estudio y que pueden participar per­sonas sanas de más de 18 años, residentes en Santo Domingo, y sin planes de mudarse fuera del país du­rante los próximos 13 me­ses.

También mujeres que no estén embarazadas ni con planes de emba­razarse en los próximos 3 meses y que no estén lactando, además de hombres que no tengan planes de embarazar a su pareja en los próxi­mos tres meses.

Una evaluación médica

Todos deben participar en una sesión de evaluación médica para valorar su esta­do de salud y estar en dispo­sición de regresar para las visitas del estudio.

Indica que se están cap­tando 36,500 voluntarios y voluntarias en 10 países: Europa: Alemania, Bélgi­ca, España y Países Bajos; América: Argentina, Co­lombia, México, Panamá, Perú y República Domini­cana.

El desarrollo de la vacu­na es mediante las terapias basadas en el ARN mensaje­ro (ARNm).

El desarrollo de la fase III del estudio Herald está a cargo de la doctora Yeysy Donastorg Cabral, de la Unidad de Vacunas del Ins­tituto Dermatológico Hu­berto Bogaert.

SALUD

Empresa alemana

El laboratorio alemán CureVac desarrolla una vacuna basada en Ácido Ribonucleico mensajero, (ARNm). CureVac N.V. es una empresa biofar­macéutica alemana, con domicilio legal en los Países Bajos y cuya sede central está en la ciudad de Tubinga, Alemania.

Lista para el mercado

CureVac espera sacar al mercado este año la va­cuna, que puede perma­necer almacenada por tres meses a temperatu­ra de refrigerador, a di­ferencia de la vacuna de Pfizer/BioNTech que ne­cesita estar a 70 grados y Moderna a 20 grados.