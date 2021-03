Morel Cerda sobre el PRM: Por ahí no me quieren

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Manuel Morel Cerda, dijo a través de su cuenta de Twitter que muchas personas lo han llamado para que les “consiga” un cargo en una de las instituciones del Estado.

En la misma red social, Morel Cerda explica que le llegan esas solicitudes, porque entienden que tiene conexiones con la actual gestión de gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Mi queja de hoy: todos me llaman para conseguir carguitos en el gobierno porque entienden que yo estoy pegado. Por este medio anuncio que por ahí no me quieren. Por favor no llamarme para esos fines. Estoy más despegado q un plátano en un ventarrón”, expresó el exfuncionario en una publicación realizada esta tarde.

Morel Cerda fue presidente de la Junta Central Electoral (JCE) entre el 1998 y el 2002.