Waldo Ariel dice en el país no hay cepa brasileña de Covid, pero no descarta que llegue

Nairobi Núñez

Santo Domingo, R.D.

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero descarta que haya casos de cepa Brasileña de Covid-19 en el país, sin embargo, dice que esa mutación pudiera llegar a República Dominicana.

“En el país ahora mismo no se han diagnosticado más tipos de cepa. De todas las variantes de cepas en el país solo se ha sabido de la británica que hubo solo un caso en enero 15”, señaló.

Durante una entrevista vía telefónica con LISTÍN DIARIO, agregó que no descarta que esta cepa se pueda entrar al país, pero espera que esto no sea así. “No se descarta nada, pero hasta el día de hoy no se sabe de nuevas cepas”, expresó.

No obstante el gobierno holandés extendió el pasado jueves las prohibiciones de vuelos entre Países Bajos y el Reino Unido, Sudáfrica y República Dominicana, así como la mayor parte de Sudamérica, hasta el 1 de abril, en un intento de impedir la propagación de nuevas “mutaciones” de coronavirus que circulan en esas regiones.

Cepa californiana

Sobre la cepa californiana (otro tipo de evolución viral de la cual se han presentado casos en otros países) Suero manifestó que esta variante es más agresiva que otras que se han detectado.

“La cepa californiana es agresiva, es muy peligrosa y tiene un nivel de transmisión de un 19 a un 24%. Es decir que es que más transmisora que otras”, explicó médico.

Vacunación

El presidente del Colegio Médico Aprovechó para hacer un llamado a la población para que se dirijan a los centros de vacunación y se vacunen contra el Covid-19 e indicó que él ya está vacunado contra el mismo.

“Ya yo me vacuné con la Sinovac e invito a que se vacunen los que faltan según el orden de fases. Las vacunas disminuyen los casos graves y de muertes, así que el que no se ha vacunado que lo haga”, añadió el especialista.