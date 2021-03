Chofer y pasajeros dominicanos salvan vidas de “milagro” en intento de secuestro en Haití

Benny Rodríguez/Ramón Antonio Medina

Jimaní, provincia Independencia

El conductor de un autobús que cubre la ruta Santo Domingo-Puerto Príncipe, de la empresa de transporte Asotour, relató que él y los pasajeros salvaron sus vidas de “milagro”, cuando el vehículo fue interceptado por individuos armados, en momentos en que retornaban desde el vecino país.

Relató que los delincuentes encapuchados le dispararon al autobús, resultando varios pasajeros con rasguños y el vehículo con impactos de bala de alto calibre.

Exequiel Tejada narró que mientras regresaba de Puerto Príncipe, a la altura de Fond Parisien, unos 15 hombres les hicieron parada.

Señaló que, al reducir la velocidad del autobús, los individuos se acercaron, pero tuvo la intuición de no detenerse y, en cambio, optó por acelerar y estos la emprendieron a tiros.

Producto de la agresión, el autobús con capacidad para 60 pasajeros, resultó con múltiples impactos de balas, debido a los disparos, tres de ellos impactaron muy cerca en la ventanilla en el lado del espacio del conductor.

“Fue un momento muy difícil el que pasamos el día de hoy mientras regresaba de Haití, fuimos interceptados por una banda de haitianos, eran como 15, estaban encapuchados y usaban armas largas. Ellos me hicieron seña que me parara, yo reduje la velocidad, hice creer que me iba a parar y ya cuando estaba cerca de ellos aceleré el vehículo y me entraron a tiro” narró Tejada.

Agradeció a Dios por estar “vivo”, calificando de “amarga experiencia”, en un intento de plagio.

“Me siento agradecido de Dios y de las oraciones de la gente que me aprecia por estar con vida. Dios me libró de morir hoy. De él me siento agradecido”, no paró de dar gracias el chofer abordado por periodistas al llegar a este lado de la isla desde el vecino país.

Ante los niveles de inseguridad, las autoridades dominicanas han sugerido a sus compatriotas no viajar a Puerto Príncipe, ya que el crimen se afianza en el vecino país.

Se recuerda que este martes fueron retornados al país dos hermanos dominicanos que fueron secuestrados en Haití. Estos trabajaban en la firmación de una película.