La breve historia del "boche" que le dio el superintendente de bancos al sargento que trasladaba a Omega

El abogado Félix Portes publicó en su cuenta de Twitter que el superintendente de Bancos de República Dominicana, Alejandro Fernández W., ofreció un “boche” al sargento que iba manejando el vehículo en el que llevaban arrestado al merenguero Peter Antonio de la Rosa, conocido como Omega.

Lo que sorprendió a Portes, abogado de la contraparte del caso de Omega, fue que el superintendente caminaba por la calle como si nada, sin escoltas ni “aparataje” y muy sencillo.

Según Portes, quien iba detrás en otro vehículo, Fernández W. le recriminó al chófer por no respetar el paso peatonal sin saber que era el sargento que trasladaba a Omega y suponiendo que el sargento tampoco sabía quién era el ciudadano que le regañaba por violar la ley.

A este hilo del abogado, el superintendente de Bancos respondió lo siguiente: “¡Mis siete segundos de fama!”.

Portes representa al conductor al que Omega amenazó con una pistola tras un alegado roce mientras transitaban por la avenida Winston Churchill del Distrito Nacional.

Pues ayer coincidencialmente me encontré con @SBFernandezW. El encuentro no fue lo importante, lo que me hizo sentir que NO todo está perdido fue que ví al Superintendente de Bancos de RD caminando en la calle como si nada, sin escolta ni aparataje, sencillo. Así deben ser todos!