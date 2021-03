Vocero PLD en la Cámara de Diputados dice que "muro" no evitará el paso ilegal de haitianos

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, dijo que más allá de la hipotética construcción de “vallas” en la frontera, como anunció el presidente Luis Abinader, los haitianos seguirán entrando de manera ilegal a territorio dominicano.

Al opinar sobre el anuncio de Abinader de que construirá una verja en la frontera, Gustavo Sánchez también dijo que el mandatario intentó “confundir” a la población al no utilizar la palabra “muro”.

“A la valla (verja), porque no quiere hablar de muro, utilizaron una palabrita medio para confundir. Si usted va a construir un muro, pero por qué no dijo un muro, porque los muros han sido los discursos de los ultranacionalistas históricos, de los que viven del nacionalismo y no quiso utilizar la palabra muro y utilizó una palabra medio finita. Una vallita y drones y que se yo que porque de esa forma como que pasa desapercibido un sentimiento de nacionalidad pero que no es nacionalismo”, dijo en tono burlesco Sánchez.

También, expresó que más allá de la construcción del muro, y debido a la situación general que vive el país vecino, los haitianos seguirán cruzando la frontera mediante otras vías.

“Yo creo que la paloma siempre vuela donde hay pan, mientras Haití permanezca en estado de descomposición , mientras exista una pobreza rampante en Haití, podrán poner todo los muros del mundo pero ellos hacen túneles para llegar aquí, vienen en bote y es porque la primera necesidad del ser humano es sobrevivir”, aseveró el diputado del PLD.

Más allá de esto, el legislador dijo que para el tema de vacunación contra el COVID-19 “no se debe preguntar por la nacionalidad” y que ante todo “son seres humanos”, en referencia los dichos del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien comentó la posibilidad de inocular haitianos una vez terminado el proceso con los dominicanos.

“Si un nacional extranjero llega no creo que deba pedirle la nacionalidad o preguntarle de donde viene para colocarle la vacuna. Si se mantiene eso expone a los dominicanos a contagio, a medida que el mundo esté vacunado menos posibilidades de contagio habrá”, expuso Sánchez.