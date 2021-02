¿Quién es que no responde las llamadas, El Torito o el administrador de la Lotería?

Una llamada sin responder ha sido el motivo de la disputa que han escenificado, a través de la red social Twitter, el Senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El Torito), y el administrador General de la Lotería Nacional, Michelle Dicent.

Desde este martes los servidores públicos discuten, ante los ojos de sus seguidores digitales, porque uno le levanta las llamadas al otro.

Todo comenzó a las 6:59 p. m. de este martes cuando El Torito hizo un llamado, a través de un tuit, en el que solicitó que si alguien veía al administrador de la Lotería Nacional, a quien señaló como su “gran amigo y compañero”, le informara de que él le estaba llamando.

Alrededor de tres horas después, Dicent respondió que cuando, en su caso, llama alguien y no le responde, asume que podría estar ocupado o en algún compromiso.

En ese orden, le sugirió al cantante que reconociera que no le llamó, sino más bien que le regresó una llamada.

“…sea honesto y admita que usted no me llamó usted me devolvió una llamada que yo le hice, vamos a respetarnos”, posteo Dicent.

HECTOR ACOSTA @Eltorito Sea honesto y diga al pueblo que tanto le ha apoyado: Michel me llamó dos veces no le tome llamada hoy como en otras ocasiones ... luego le devolví y no me lo tomó, hermano el país necesita solución no conflicto nunca le he publicado por no cogerlo. pic.twitter.com/IS6D7DiMk2