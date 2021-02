José Laluz retira aspiraciones a secretario general del PLD porque no "hay garantías de transparencia"

José Laluz anunció que se retira de la contienda para ser el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, alegando que durante el proceso de elección no hay “ningún tipo de garantía”.

“He decidido no inscribir mi candidatura a la Secretaría General del PLD en virtud de que no hay ninguna garantía de transparencia en el proceso. Las personas y empresas que confiaron y colaboraron conmigo en este esfuerzo recibirán de vuelta sus contribuciones, gracias a todos!”, posteó Laluz en la red social.

En la noche de ayer, el partido publicó los resultados de los comicios para ingresar a los nuevos miembros del comité central en donde resultaron electos varios miembros de los gabinetes del expresidente Danilo Medina.

Sobre eso, el exlegislador alegó que el mismo estuvo corrompido por el expresidente Medina.

"A partir de hoy deberían cambiar el nombre al PLD y comenzar a llamarlo: La Fuerza de Danilo, El Escudo de Danilo, Lo Que diga Danilo, Danilo CxA o El Colmado de Danilo", expresaba el dirigente peledeista.

