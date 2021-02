Notifican 250 fallecidos por Covid durante los últimos 31 días

DORIS PANTALEÓN / SHADDAI EVES

Santo Domingo, RD

En sólo 31 días el país re­portó la notificación al sis­tema de vigilancia epide­miológica de 250 muertes a causa del Covid-19, entran­do enero dentro de los me­ses que mayor cantidad de decesos se registran a causa del virus, cuyo primer caso importado fue dado a co­nocer el primero de marzo del año pasado.

Otros de los meses de alta mortalidad por Covid son agosto del año pasado con reportes de 553 muer­tes, julio con 416 y junio con 204 fallecimientos re­portados, que fueron los meses de mayores picos de la pandemia en el país.

Ayer el país notificó 20 nuevos fallecimientos cap­tados por el sistema en las últimas 24 horas, de los cuales cuatro se reportan como ocurridas en las últi­mas 24 horas, para un total de muertes acumuladas de 2,666 desde el inicio de la pandemia a la fecha.

Las mayores cifras de reportes de fallecimientos han ocurrido a partir del día 18 de enero, ya que los primeros 15 días del mes fueron mínimos los casos de mortalidad notificados a través de los boletines dia­rios que emite la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pú­blica. En torno a los nuevos casos positivos del virus, el sistema registró 1,507 con­tagios en las últimas 24 ho­ras, para un total acumu­lado de 214,060 desde el inicio de la pandemia. Se procesaron 11,081 mues­tras de laboratorio colo­cándose la positividad dia­ria en 21.68% y la de las últimas cuatro semanas en 19.85%.

Casi 54 mil activos

El boletín especial Covid nú­mero 318 emitido ayer, re­gistra un total de 53,861 casos de personas que se mantienen con el virus acti­vo de las que han sido diag­nosticadas mediante prue­bas de laboratorio.

El total de muestras pro­cesadas hasta el momento es de 1, 051,813, que represen­ta de 100,666 por millón de habitantes.

Los casos descartados se colocan en 837,753 y los re­cuperados 157,533.

El país ha registrado un total de 2,666 fallecidos a causa de la Covid-19. Lo que indica que la mortalidad por millón de habitantes es de 255.16 (cantidad de falleci­dos según habitantes en una población) y la tasa de letali­dad (que se obtiene toman­do en cuenta a las personas afectadas por una determi­nada enfermedad), se coloca 1.25 por ciento.

Bajo ventilación

La ocupación de camas pa­ra Covid-19 a nivel nacio­nal era ayer de 1,056 de las 2,712 disponibles, para un porcentaje de ocupación del 39 por ciento.

Las camas de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) se encontraban en el último informe al 54 por ciento de su ocupación, es decir 292 de las 541 habilitadas, mien­tras 163 pacientes se encon­traban conectados a venti­lación asistida, para 40 por ciento de ocupación.

Reacciones en SDN

En un recorrido por Santo Domingo Norte en los ba­rrios La Lotería, Villa Blan­ca Segunda, Inespre, Be­llo Amanecer (El Caliche), pertenecientes a Sabana Perdida, periodistas de es­te medio escucharon lo que residentes de estos lugares se plantean.

Gabriel Jorges, dueño de la peluquería El Gaby aseguró que siendo Saba­na Perdida tan grande, con más de 100 barrios, con to­das las fiestas que se siguen haciendo, personas bebien­do y sin mascarillas, no es­cucha de muertes.

“Sabana Perdida tiene ciento ‘y pico’ de barrios. No entiendo de dónde es que se están muriendo esa gente, de donde son los que ellos dicen ahora, dizque que se murieron 24, otro día 19. Tú te metes en los barrios a ver dónde fue que se murieron y no encuen­tra”, aseguró. Asimismo, di­jo que “por cada barrio de­berían haber 5 y 6 personas muertas y no escucha que nadie se está muriendo”.

“Por aquí no hay muertos por coronavirus. Yo que me doy cuenta de todo, tú sabes todas las fiestas que se hacen por aquí y la gente bebien­do y aquí le pregunto a mis clientes y me dicen que na­die se ha muerto. En mi ne­gocio, a todo el que viene le pregunto que si se murió al­guien por donde vive y me dice que nadie”, comentó.

Los días 17 y 24, según registros periodísticos, se consideraron como los días con mayor número de muertes notificadas: 24 de­funciones.

Aunque enero registró un aumento en la morta­lidad por Covid-19 vincu­lado al incremento de las hospitalizaciones que regis­tra el país, las autoridades sanitarias sostienen que existe en el sistema una no­tificación tardía de las de­funciones.

El pasado 28 de enero, Ronald Skewes, director de Epidemiología del Ministe­rio de Salud Pública, expli­có que muchas de las de­funciones que se han estado notificando en las últimas semanas corresponden a di­ciembre, pero prometió dar fechas y lugares específicos la próxima semana.

El toque de queda

Luego de la flexibilización en el toque de queda, en vista de que hubo una re­ducción en la curva de con­tagios en República Do­minicana en las últimas semanas, comerciantes y residentes en Santo Do­mingo Norte se muestran satisfechos con la disposi­ción.

VACUNAS

Alianza.

Asimismo, DP World y UNICEF anunciaron una alianza amplia para brin­dar soporte a la distribu­ción global de vacunas contra Covid-19 y útiles de inmunización asocia­dos en países de ingresos bajos y medio-bajos.

La nueva alianza es la mayor hasta la fecha en brindar soporte a la po­sición de liderazgo que ocupa UNICEF en la ad­quisición y suministro de 2 mil millones de dosis de vacunas contra Covid-19 y útiles asociados para la vacunación a nombre de la COVAX Facility, según un despacho de prensa.