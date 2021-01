Jean Alain Rodríguez denuncia campaña de descrédito por caso Odebrecht

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció este martes una supuesta campaña de descrédito en su contra por el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En un comunicado Rodríguez afirmó que la misma inició cuatro años atrás, a fin de nublar el discurso público sobre el tema.

“La campaña inició en marzo del 2017 con el objetivo de confundir a la opinión pública a través de falsas historias pretendiendo escapar de su responsabilidad penal”, leía parte del comunicado del extitular del Ministerio Público.

Asimismo, instó a los abogados de los imputados en el juicio a presentar las pruebas de sus argumentos en los tribunales, y no a través de los medios de comunicación.

Sobre el caso Rodríguez aseveró que en sus inicios los acusados fueron quince personas, algunas de ellas siendo miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM).

Dijo también que el Ministerio Público procedió al archivo del expediente de ocho de ellas, asegurando de que no existían pruebas que evidenciaran su participación en los hechos que fueron acusados.

Estas declaraciones del el exprocurador se produjeron luego de que el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificara de “perversidad” un posible acuerdo entre Rodríguez y el encartado por el caso Odebrecht, Ángel Rondón.

A mediados del pasado mes de noviembre Rondón aseguró que Jean Alain lo citó a su despacho, donde alega que el exprocurador le propuso hacer un acuerdo para que mencionara a “dos o tres” integrantes del PRM, y dejar fuera a los demás involucrados en el expediente.

“Porque cuando él (Rodríguez) me dijo a mí, vamos a hacer un acuerdo, acusa a dos o tres del PRM y algunos, y yo le dije: No, yo no voy a hacer un acuerdo con lo que usted me diga”, dijo el empresario durante la audiencia del juicio de fondo del caso Odebrecht.

Similarmente dijo en una entrevista del programa "Siendo Honestos" de CDN canal 37 que Rodríguez, le pidió involucrar al presidente Luis Abinader en el caso de corrupción.