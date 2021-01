Turismo sancionará hotel Lopesan Costa Bávaro, que reabrió hace una semana, por incumplir normas Covid

Listín Diario

Santo Domingo, RD

El ministro de Turismo, David Collado, anunció que luego de verificar los protocolos en el hotel Lopesan Costa Bávaro, y comprobar que ha habido faltas en el seguimiento de los protocolos establecidos por Covid, están procediendo con acciones legales en contra del hotel.

El hotel Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino había mantenido sus puertas cerradas debido a la pandemia hasta la semana pasada, que tuvo su inauguración con un acto que contó con la presencia del ministro Collado.

En esa actividad Collado dijo que la reapertura del hotel era un reflejo de la confianza que tiene la cadena Lopesan Hotel Group con el país.

No es la primera vez que se sancionan hoteles por no cumplir los protocolos establecidos por las autoridades respecto al coronavirus. Recientemente se tomaron acciones legales contra la cadena española de hoteles Palladium, que había hecho una fiesta el 31 de diciembre donde se pudieron ver videos donde no se cumplieron ninguno de los protocolos.

Otro hotel que fue sancionado fue Riu Bambú, en octubre el 2020, que dejó que un numero elevado de personas utilizaran la piscina sin cumplir los protocolos de distanciamiento social.

Debido a estos acontecimientos, el pasado viernes el presidente Luis Abinader emitió un decreto donde prohibe “la organización, promoción y ejecución de actividades masivas, fiestas u otras similares en las instalaciones turística de todo el país”.

Entre los protocolos que se supone que debe cumplir los hoteles son limitar la ocupación de los hoteles a un 75% evitando llegar al 100% de ocupación, no utilizar el autoservicio de alimentos y bebidas, priorizando el servicio de porciones de uso individual frente a bandejas de uso colectivo, reducir cupos en buffets y restaurantes un 15-30% para obtener más espacio y evitar gran cantidad de clientes en un solo lugar y horario, entre otras.

"El respeto a los protocolos no es negociable", escribió el minitro de Turismo de República Dominicana.