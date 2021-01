Ivermectina: Un debate ante su uso para el Covid

Santo Domingo, RD

En República Dominicana se ha generado un debate sobre el uso de la ivermectina como parte del tratamiento para personas que han contraído el coronavirus.

Sobre este medicamento desparasitante el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, dijo a principios de semana que el fármaco no es recomendado para uso masivo, a pesar de que en algunos casos ha ocasionado una evolución positiva del paciente, citando que su eficacia con respecto al coronavirus todavía es objeto de investigación para los científicos.

“A pesar de los resultados positivos obtenidos en República Dominicana con la ivermectina, en pacientes contagiados con el virus, la eficacia de este y otros medicamentos como tratamiento contra el Covid-19 continúa en evaluación científica a nivel nacional e internacional”, expresó Arias el pasado martes.

Esa misma afirmación también la hizo el anterior titular del Ministerio de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, indicando que no se había emitido una resolución sobre este medicamento porque todavía, en mayo del 2020, estaba bajo investigación.

Pero, ¿qué dicen las organizaciones sanitarias sobre la ivermectina como tratamiento para pacientes contagiados por COVID-19?

La Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés) no recomienda su uso para la prevención o el tratamiento del coronavirus, con la advertencia a las personas de no tomar ningún tipo de fármaco que no haya sido recetado por un profesional de la salud.

De hecho, según la última actualización del portal de la FDA, en los Estados Unidos no está permitido el uso de ivermectina ni siquiera en casos de emergencias de COVID.

“Debe evitarse el uso de ivermectina para la prevención o el tratamiento del COVID-19 ya que no se han establecido sus beneficios y seguridad para estos fines. Los datos de los estudios clínicos son necesarios para determinar si la ivermectina es segura y efectiva para tratar o prevenir el COVID-19”, indica la FDA.

Similarmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja el uso de la ivermectina para este fin, resaltando los posibles efectos secundarios.

Asimismo, la ivermectina tampoco está incluida en la lista de medicamentos para el tratamiento del coronavirus Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

Efectos secundarios

La FDA reportó que algunos de los efectos secundarios que pueden asociarse con la ivermectina son sarpullidos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago e hinchazón del rostro o de las extremidades.

También lo asocian con eventos adversos neurológicos, como mareos, convulsiones o confusión temporal; baja repentina de la presión arterial; sarpullido grave que pueda requerir hospitalización y lesión hepática.

Por igual pueden alterar algunas categorías de pruebas de laboratorio como la disminución en el conteo de glóbulos blancos y pruebas hepáticas elevadas.

¿Para qué está aprobada?

La ivermectina es un fármaco utilizado tanto en personas como animales, para el tratamiento de varios parásitos.

En su presentación en tabletas para uso humano ha sido indicado para el manejo de parásitos como (estrongiloidiasis intestinal y oncocercosis), y en crema para piojos y condiciones de la piel como la rosácea.

Mientras que en animales es utilizado para la enfermedad del parásito del corazón en algunas especies de animales pequeños, y para el tratamiento de ciertos parásitos internos y externos en varias especies.

¿Qué dicen los estudios?

Existen algunas investigaciones que han arrojado resultados positivos sobre el tema, como el realizado a mediados del año pasado por la revista especializada Antiviral Research, en la llegaron a conclusiones alentadoras.

Su investigación indicó que la ivermectina es un inhibidor del virus causante COVID-19, añadiendo que un único tratamiento pudo lograr una reducción de aproximadamente 5000 veces en el virus a las 48 horas en cultivo celular.

Sin embargo, la FDA dijo que estos tipos de estudios de laboratorio se usan usualmente en una etapa temprana del desarrollo de fármacos, y que se necesitan pruebas adicionales para determinar si la ivermectina puede ser apropiada para prevenir o tratar el coronavirus o el COVID-19.