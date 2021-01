Zoila Martinez pide rescatar barrios del entorno del Ozama

Tomás Aquino Méndez

Santo Domingo.

“El caso del niño Alan en La Ciénaga, no debe concluir con la entrega de una tablet, tiene que servir para que el gobierno ponga su mirada allí y no la quite hasta devolver la dignidad a los residentes en el entorno”, con esas palabras resalta Zoila Martinez el reportaje de Listín Diario que contribuyó a que Alan Mercedes reciba una tablet para poder estudiar de forma virtual.

El Defensor del Pueblo llamó al presidente Luis Abinader y al Ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera a retomar con la seriedad y rapidez que amerita el rescate y saneamiento de las cuencas de los ríos Isabela y Ozama.

Zoila Martinez Guante, al valorar el aporte de Listín Diario destacando la necesidad del niño Alan Mercedes y su madre, residentes en el humilde sector La Ciénaga a orillas del rio Ozama dice que es urgente que se rescate esa zona para evitar que continúen en condiciones “miserables”, las familias del lugar.

Recuerda Martinez Guante que desde el 2015 ha estado clamando por la recuperación y hermoseamiento de esa zona, debido a que con esto se recuperaría esa parte de la ciudad y los residentes cambiarían su actual estado de vida.

La defensora del pueblo entregó a Listín Diario un dossier de comunicaciones remitidas a Danilo Medina cuando ocupaba la presidencia de la República y a los ministros de Medio Ambiente Bautista Rojas Gomez, Francisco Dominguez Brito y Angel Estevez, que ocuparon esas posiciones entre los años el 2015 y 2019 en los que le solicitaban intervenir.

Martinez Guante también recordó que al alcalde David Collado, cuando ocupaba el gobierno de la ciudad le solicitó realizar esfuerzos para evitar la contaminación de los ríos Ozame e Isabela y al mismo tiempo le solicitó construir miradores en dicha zona para aprovechar turísticamente el ambiente natural que ofrecen esos afluentes.

“Siento satisfacción al ver la preocupación de Listín Diario, que envió sus reporteros a sacar a la luz, no solo la situación del niño Alan Mercedes, sino las condiciones de vida de la madre de este y todas las familias de La Ciénaga y otros barrios de la ribera del Ozama”, indico Zoila Martinez.

Insistió la Defensora del Pueblo en llamar al presidente Luis Abinader a que, en coordinación con las autoridades de la alcaldía del Distrito Nacional, vayan a rescatar a los residentes en la orilla de los ríos Ozama e Isabela, para devolvera esa zona el esplendor que deben tener para convertirla en lugar habitable y atractivo turístico, para evitar que allí sigan naciendo mas niños como Alan Mercedes, en medio de hambre y miseria.

“Confío que ese sueño que he tenido, será convertido en realidad por el presidente Luis Abinader y ese entorno será recuperado para que no se construyan allí más casuchas que apenas cubren del sol y la lluvia a familias humildes”, concluyó diciendo Zola Martinez.