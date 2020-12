Llueven las quejas por la basura y los hoyos en vías de SDO

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

En sus 19 años de existencia, el municipio Santo Domin­go Oeste ado­lece del mismo problema que afecta a las demarca­ciones que componen el Gran Santo Domingo, los grandes embotellamien­tos, lo que sumado a los cráteres en las vías que co­munican los principales sectores de esa comuni­dad, hacen que esas ave­nidas se conviertan en un dolor de cabeza para los conductores y peatones.

“Esto es un caos”, “Así mismo tírenle fotos”, “Aquí no hay nadie que vele por nosotros”, “Yo ‘toy casi dejando de con­char”, son las expresiones que se escuchaban en la­bios de motociclistas, cho­feres de carros públicos y transeúntes que pasaban por la Prolongación 27 de Febrero, donde los hoyos hacen “imposible” el tran­sitar por la principal vía que da entrada a la mayo­ría de los sectores.

El principal obstáculo se encuentra justo al frente del principal centro comercial de la Prolongación 27 de Fe­brero, cerca de la entrada de Manoguayabo, lo que agu­diza el embotellamiento en las horas pico y además em­peora paulatinamente las condiciones de los vehículos que pasan diario por allí.

“No tengo de otra que se­guir pasando por este hoyo porque es la única forma de llegar a mi casa, pero es di­fícil, estoy a punto de dejar esto y comenzar a coger ca­rros públicos porque es que mi carro cae duro siempre y un día el me va a dejar a pie en ese mismo sitio, yo espe­ro que eso lo arreglen”, dijo Francisco Cabrera, quien se detuvo a conversar con los reporteros del LISTÍN DIA­RIO a un lado de la avenida.

Es precisamente ese “gran” orificio la base de la mayoría de las críticas con­tra el alcalde de Santo Do­mingo Oeste, José Andújar y el resto de las autoridades a quienes les corresponden eliminar el problema.

“Eso tiene así mucho más de tres meses pero nadie ha­ce nada, el alcalde de noso­tros aparentemente no está en eso, no sé si eso le corres­ponde a él, pero tampoco he visto a Obras Públicas en ese hoyo, siquiera una valla que diga fulanito trabajan­do. Nada, nadie hace nada y así eso no es posible”, decla­ró Julián Ramírez, residente del sector.

Los grandes hoyos tam­bién se encuentran dentro de los sectores más popu­losos del municipio, como Buenos Aires de Herrera, Las Caobas y Alameda.

La basura

La otra señal de un nota­ble descuido en el munici­pio son los grandes mon­tones de basura que se juntan consecutivamente dentro de esas barriadas por la falta del paso de los camiones recolectores de desechos.

“El camión pasa cuan­do se acuerda, duran mu­cho para pasar y entonces la gente coge los palos de luz o los espacios entre las casas de basureros. Tú ves unos montones de basu­ra cada dos postes de luz. Entonces el camión no co­opera ni tampoco la gente, esto está al borde del co­lapso”, cuenta Anyi Núñez, residente en el sector Las Caobas.

Los reporteros de es­te diario transitaron por la avenida México, ubicada en Herrera, donde se ob­servaron varios basureros improvisados, incluyendo uno a la altura de un super­mercado, el que más llama la atención.

“Yo creo que ahí se han tirado hasta abortos y lo que yo no entiendo es que así dura hasta una sema­na completa y la alcaldía no hace nada de nada, tú nun­ca vez un camión de basura por aquí y la gente no cola­bora tampoco. Todo el que pasa por aquí, tira su basura ahí y se va. Bajan los vidrios de sus carros y tú ves que la tiran así mismo”, exclamó Joan Vázquez, otro vecino del municipio.

DESCUIDO

¿Ausente?

Luego de salir de la he­gemonía de la gestión de los Peña (Francis­co Peña, 2002-2006 / 2012-20 y su hijo Fran­cis, 2006-2012), los munícipes de Santo Do­mingo Oeste decidieron no volver a reelegir a Francisco Peña y opta­ron por darle un voto de confianza a José Andú­jar, quien encabezó la boleta del Partido Re­volucionario Moderno (PRM).

Críticas

Sin embargo, las críti­cas hacia sus 8 meses de gestión han venido in­crementándose debido al descuido en los temas de la recogida de basura y los hoyos en las prin­cipales avenidas. Los residentes han tachado a Andújar de ser un “al­calde ausente”.