¿Quién grabó a Freddy Hidalgo en su casa? Él dice que no sabe y el MP da otra versión

La imagen más dramática de los arrestos realizados hace más de una semana en la operación Anti Pulpo fue el video que circuló en redes sociales del exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo (Freddy), pidiendo a las autoridades que llegaron a su residencia que lo dejaran vestir porque estaba en ropa de dormir.

El hecho causó un revuelo en redes sociales y el Ministerio Público informó que el señor salió vestido de su casa, y luego se divulgaron unas imágenes en las que se constataba lo que decía el órgano.

El domingo, durante la medida de coerción a 11 imputados en el caso, el tema salió nuevamente cuando el juez de atención permanente preguntó a Hidalgo qué sucedió en su hogar aquella noche y quién grabó el video.

El exministro dijo que desconocía el video y que no ha visto a su familia.

“La verdad yo todavía no he visto el video…, no sé de dónde sale. La verdad es que sí sé que se presentó la situación en medio de tanta incertidumbre. Mi hijo menor fue a tocar la puerta de la habitación donde dormimos mi esposa y yo”, expresó.

Relató que él regularmente duerme con unos pantaloncillos bóxer y en franela, que solo pensó en salir cuando su hijo toco la puerta tan fuerte.

Expresó que su hijo le dijo que era la policía y que cuando baja ve que es la policía y le tocaban, pidió ver el fiscal, y aunque no lo vio abrió la puerta.

Aseguró que cuando entró la policía les pidió subir a la habitación a ponerse una ropa

"No sé quien grabó, la persona que vi que grababan eran policías", dijo.

Agregó que sus dos hijos estaban gritando y la suegra estaba en el suelo orando, pidiendo a Dios.

“No puedo decir con exactitud de dónde salió el video”, dijo el doctor.

Sin embargo, Wilson Camacho, director de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (Pepca), aseguró que se produjeron 10 arrestos, y no hay otros videos como el de Hidalgo.

“Hay uno, no 10”, dijo.

Aseguró que las cosas no pasaron así y que basta ver el ángulo desde donde se graba. “Los que estaban en la casa grabaron a la autoridad”, manifestó.

Dijo que el MP no tiene nada que esconder, que no exponen a las personas que están investigando y que el propio fiscal le dice al imputado que se mueva por un tema de protocolo.

El imputado llegó vestido y se vistió dos veces en su casa, de acuerdo a lo expresado con Camacho.

“Nosotros no actuamos así. Y nueve otros arrestos demuestra que no actuamos así”, insitió el representante del Ministerio Público.

Imputados

Los imputados del caso de aparente corrupción denominado Operación Anti Pulpo, son Alexis y Carmen Magalys Medina, hermanos del exmandatario.

Según el Ministerio Público Alexis es el cabecilla del supuesto entramado social que defraudó al Estado, mientras que Carmen Magalys Medina Sánchez, fue vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

Además, fueron encarcelados Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fonper; exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo “Freddy” Hidalgo Núñez; Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro y Wacal Vernavel Méndez.