La clamidia y la gonorrea no tratadas pueden causar infertilidad y afectar al embarazo

Especialistas en fertilidad del Instituto Bernabeu han alertado de que infecciones de transmisión sexual (ITS) como la gonorrea y la clamidia no tratadas en forma y tiempo adecuados pueden causar infertilidad y afectar al embarazo, pudiendo transmitirse de madre a hijo durante la gestación o el parto y provocar infecciones neonatales graves o bajo peso al nacer, entre otras complicaciones.

Tal y como ha señalado el Instituto Bernabeu en un comunicado, las últimas estadísticas nacionales apuntan a un incremento significativo de la incidencia de las ITS. Entre ellas, destacan la clamidia, con un crecimiento del 20,7 por ciento anual, con 36.983 casos; la gonorrea, con un incremento del 42,6 por ciento, alcanzando las 34.401 infecciones; mientras que la sífilis registra un 24,1 por ciento más de casos, hasta los 10.879.

Así, la ginecóloga y directora médica de Instituto Bernabeu Elche, María Martínez, ha advertido de que "la infección silenciosa es uno de los mayores peligros", por lo que ha urgido a realizarse revisiones periódicas y tomar medidas de prevención. "Si se trata a tiempo, se pueden evitar muchos problemas", ha aseverado.

Según ha detallado, la clamidia y la gonorrea pueden causar enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres, pudiendo afectar de forma permanente a las trompas de Falopio y al útero, aumentando el riesgo de infertilidad y embarazos ectópicos. En hombres, estas infecciones pueden provocar epididimitis, es decir, inflamación del epidídimo, lo que puede llevar a problemas de fertilidad.

Asimismo, publicaciones científicas recogen que la infección por clamidia afecta negativamente a la calidad seminal. En concreto, provoca un descenso en la concentración de espermatozoides y su motilidad, así como un aumento en la fragmentación del ADN y en la muerte celular espermática, lo que reduce la capacidad de fecundar al óvulo. Un estudio publicado en 'The Lancet' revela que hasta el 30 por ciento de los casos de infertilidad por causas masculinas están relacionados con ITS no diagnosticadas o mal tratadas.

En relación con este tipo de infecciones y su repercusión en la infertilidad, un estudio de Instituto Bernabeu destaca que hasta un 30 por ciento de las parejas que buscan tratamiento por infertilidad han tenido antecedentes de ITS no tratadas.

En este contexto, las clínicas de fertilidad asistida atienden cada vez un mayor volumen de casos de parejas españolas que tienen problemas para tener hijos. En la actualidad, uno de cada seis niños en el mundo nace mediante reproducción asistida y, en mujeres que superan los 41 años, el 50 por ciento de nacimientos es por donación de óvulos.

"El acceso a la información es nuestra mejor herramienta para proteger la fertilidad. Por fortuna, en la actualidad contamos con especialistas capaces de superar muchas adversidades que nos impone la fertilidad y nos permiten incrementar notablemente las esperanzas para que las parejas puedan cumplir su sueño de formar una familia, incluso en casos de infertilidad causada por ITS", ha concluido Martínez.