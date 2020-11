Coronavirus tiene secuelas en el corazón

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

El virus del Covid-19 ha provocado graves daños en la salud cardiovascular de la población dominicana, agregando más números a la ya larga lista de fallecidos cada año por esta causa.

Pero sobre todo afectando a personas cuya condición de salud se ha deteriorado, así también la salud de los que debutan con enfermedad cardíaca.

Las estadísticas así lo evidencian: se establece que alrededor del 7% de los pacientes con Covid hacen una complicación cardiovascular y de esos los que llegan a Cuidados Intensivos el 14% tienen ese tipo de complicaciones. Otros estudios indican que hasta un 20% de los que son hospitalizados presentan la enzima trombina elevada, lo que indica que se ha afectado el corazón.

Así define el cardiólogo Fulgencio Severino, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Salvador B. Gautier, algunas de las consecuencias que se están viendo hasta el momento del Covid-19 en la población dominicana, con la agravante de que el sistema de salud no está llevando un registro de los que han sobrevivido para darle seguimiento.

De ahí que el especialista de la cardiología es enfático al pedir a las autoridades sanitarias no escuchar las voces de sectores que están pidiendo mayor apertura de las medidas restrictivas con motivo de las navidades y advirtió que si la población sigue el comportamiento actual se está a la puerta de un gran rebrote.

El doctor Severino se refirió al tema al participar como invitado en la “Cita con el Covid” que realiza cada lunes a las 9:00 de la noche listindiario.com, con el propósito de llevar orientaciones a la población sobre la pandemia, cuyo primer caso importado se detectó en territorio dominicano el primero de marzo pasado y desde entonces a la fecha se han notificado 2,311 muertes y 138,636 con diagnóstico positivo.

El especialista de la cardiología entiende que mientras llega la vacuna, se debe comprender que la única medicina contra el Covid que se tiene es el distanciamiento social, el uso de mascarilla y la higiene. “Todo esto va a pasar, pero hay que tratar de pasarlo uno vivo y en buena condición”.

Para eso, dice que lo importante es que la gente entienda que debe salir sólo a cosas fundamentales, porque después que la persona se infecta no sabe si evolucionará a fase crítica o quedará con secuelas pulmonares y cardíacas.

Llamó a las autoridades sanitarias a no dejarse presionar por sectores que piden apertura y flexibilidad durante las navidades. “Siempre he creído que se puede querer de todo siempre que se esté en el marco de la ética cuyo principio es no hacer daño, porque hay que ver el riesgo de contagiar a otro en medio de una pandemia”.

En su opinión, las autoridades deben entender que este no es momento de atender presiones por deseos individuales y que se deben adoptar medidas rígidas de establecimiento de cuarentena a aquellos que ponen en riesgo la salud de otros.

Registro y estudio

Severino entiende que el sistema de salud dominicano debe abocarse a realizar un registro de los pacientes que hacen miocarditis u otra enfermedad cardiovascular a causa del Covid y sobreviven, porque es muy probable que se queden viviendo con la enfermedad cardíaca. Dijo que lo ideal es que el sistema lleve un registro de cada paciente afectado por el virus y que se lleven ensayos clínicos de terapia mediante un protocolo uniforme, lo cual no ha existido. Propone que se haga un trabajo retrospectivo de búsqueda de esos pacientes para que se estén identificados al momento de aplicarse la vacuna cuando esté disponible.

Recuerda que el país no se llevan estadísticas de enfermedades cardiovasculares, excepto hipertensión y diabetes y que las complicaciones cardiacas por Covid son más frecuentes en pacientes que tienen edad avanzada y factores de riesgos como hipertensión, diabetes, obesidad. Dijo que las enfermedades más frecuentes que se han visto son miocarditis, insuficiencia cardiaca e infartos agudo al miocardio secundario al Covid.

La parte más activa de la epidemia se tuvieron muchos pacientes que llegaron con enfermedades cardiovasculares por Covid y ahora se están recibiendo una gran cantidad de casos de pacientes descompensados porque dejaron los chequeos rutinarios y actualmente aún no se normaliza la parte preventiva, porque muy pocos pacientes están acudiendo a la consulta de seguimiento.

Realidad dominicana

Explicó que la última dada que se tiene son las del año 2019, donde se establece que el 38% de todas las muertes por enfermedades no transmisibles ocurren por enfermedades cardiovasculares. De 27,000 muertes que se registraron en el país en el año pasado, 15,000 son por cardiopatía isquémica. Eso indica, dijo el especialista, que más de la mitad de todas las causas de muertes cardiovasculares y le sigue por Accidentes Cerebrovasculares (ACV) con el 10% y la isquémica el 20%, por lo que juntas ocupan el 30% dejando un 8% al resto de eventos cardiovasculares como la insuficiencia cardiaca, las arritmias, cardiopatía hipertensiva, enfermedades de la aorta y arteria, entre otros.

Estas enfermedades son cada día más frecuentes en personas cada vez jóvenes, presentándose más del 60% de los casos entre los 50 y 60 años.

Factores de riesgos

Los factores de riesgos están muy vinculados a la alimentación, donde las personas comen mucho y malo, lo que aumenta la incidencia de obesidad, diabetes, hipertensión y lipidemia.