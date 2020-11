Reportan más casos de doble contagio de Covid-19

Deyanira Polanco / Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Dos nuevos casos de reinfección por coronavirus fueron reportados ayer, correpondiente a una auditora en esta capital y una persona que se desempeñaba como médico en la provincia La Romana.

Una auditora ofreció su testimonio de que volvió a dar positivo casi seis meses después de la primera vez, se enteró por casualidad y está totalmente asintomática.

La primera vez fue el 29 de mayo, con pocos síntomas, a penas dolores en las extremidades y pérdida del olfato. Su hija se contagió y fue asintomática.

Esta profesional dijo a Listín Diario que a mediados de junio se repitió la prueba y dio negativo y como medida de control el 26 de julio volvió a practicarse el análisis y le salió no detectado el Covid-19.

Han transcurrido casi seis meses. La mujer, que no se identificó, dijo que en un operativo hecho en la empresa para la que labora le tomaron muestra a todo el personal y, para sorpresa suya, le avisaron el jueves 12, a través de una llamada telefónica, que está positiva al coronavirus.

Agrega que en principio creía que era una broma. “No lo creía y hasta reí, pero cuando me dijeron que era cierto empecé a llorar”, con sentimientos encontrados entre miedo e incertidumbre.

La negatividad con que reaccionó lo asocia a que mantiene un distanciamiento físico, trabaja en una oficina sola y guarda los protocolos, según alegó.

“En menos de seis meses que estoy positiva y no estoy saliendo. No estoy haciendo vida social. Es algo que no entendí y me dejó down”, indicó, al señalar que se hará otra prueba de confirmación, con la esperanza de que se trata de un error.

Dijo que cuando vio la noticia de que una familia completa se volvió a contagiar, tomó la decisión de contarle su experiencia a Listín Diario, para afianzar ese testimonio de que sí, el virus repite.

El caso del médico

Ayer el ministro de Salud Pública, Putarco Arias, afirmó que se han reportado casos de reinfección en La Romana, región este del país, y señaló que esos casos no son muy comunes en el mundo.

Arias dijo en el programa Hoy Mismo, que durante el transcurso de la pandemia han recibido informes que afirman que después de los cuatro meses de haber contraído el coronavirus se pierde la inmunidad y que por tal razón existen probabilidades de que la persona se infecte otra vez luego de recuperarse del Covid.

El ministerio de Salud aseguró que fue notificado del caso de una persona que se desempeñaba como médico en la provicnia La Romana y que había contraído el virus en marzo pasado cuando comenzó la pandemia y que se contagió nuevamente varios meses después.