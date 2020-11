Fulcar dice tanda extendida es un “cascarón vacío”

ROSMERY MÉNDEZ VARGAS

Santo Domingo, RD

La falta de conectividad en la mayoría de los hogares y escuelas, los constantes apagones eléctricos que azotan cada día a las familias dominicanas y la incertidumbre de los padres que deben salir a trabajar cada día y dejar a sus hijos con algún familiar o vecino, no impidieron que ayer se iniciara de manera formal el año escolar 2020-2021, bajo la consigna “Aprendamos en Casa”.

Sin los abrazos de los estudiantes a sus compañeros, ni el entusiasmo de conocer a su nueva maestra o mostrarles sus útiles escolares a sus amiguitos, las escuelas iniciaron las clases sin el clásico “correteo” por los pasillos de los pequeños que solían esperar con ansias el primer día de escuela.

“Voy a ver a mis amiguitos”, “quién es mi maestra”, “cómo serán las clases” son las preguntas que constantemente le hace Eduardo Mejía a su madre Isabel, quien asegura que el niño siente mucha ansiedad por desconocer exactamente cuándo podrá reunirse con sus amigos. “A mí me preocupa cómo van a ser las clases, aunque ya han explicado el proceso, mi hijo se queda con una persona que lo atiende en la casa y en la escuela me informan que debe ponerse el uniforme todos los días y las clases serán por zoom y yo no tengo tiempo de hacerlo de esa manera”, dice Isabel. Y es que a pesar de que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, explicó que las clases se realizarán por radio, televisión, internet y además con cuadernillos que serán distribuidos mensualmente, y adaptando todo eso a las herramientas que posean los estudiantes, (tablets, celulares, radio, televisión), muchos padres aseguran que en las escuelas que estudian sus hijos les imponen métodos que les dificulta el acompañamiento con sus hijos.

Fulcar durante el acto inaugural del año escolar realizado en la Plaza de la Bandera, encabezado por el presidente Luis Abinader, dijo que “no estamos en los tiempos de llenar la cabeza de los estudiantes de información intrascendente, la educación no puede ser una fábrica de fracasados”, al referirse a las deficiencias con las que se gradúan los estudiantes por la falta de competencias en el currículo educativo.

“Estamos graduando bachilleres que cuando van a buscar empleo, dicen que saben hacer de todo o no saben hacer de nada”, expresó.

Contenidos

Garantizó que el “cascaron vacío de la tanda extendida” será complementado con cátedras ciudadanas como la “Juan Pablo Duarte” que se trabajará con el Instituto Duartiano, “La Constitución” con el tribunal constitucional; “Educación vial” que se realizará con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Otras de las materias que se buscan implementar en las escuelas son “merengue” con los expertos en música Huchi Lora, Rafael Chaljub y Rafael Solano, además de deportes como béisbol, el tenis y ajedrez, además de “Medioambiente” y “Amor a los animales”.

Anunció que mientras se desarrolla la educación a distancia, se trabajará en el remozamiento de los planteles educativos para lo cual se estará convocando a licitaciones, con el fin de que cuando los estudiantes puedan volver a las aulas encuentren las escuelas en óptimas condiciones.

El ministro de Educación expresó que tomó la decisión de iniciar el año escolar a distancia a pesar de que varios “expertos y amigos” le recomendaron que no lo hiciera “ya que terminaría siendo un fracaso”. Fulcar explicó que no podía “sentarse a esperar” a que pasara la pandemia del coronavirus Covid-19, porque sería una catástrofe “histórica y psicológica” para el país. “No podíamos permitir que estos niños pierdan un año escolar, una semana, un minuto más de clases y por eso estamos aquí. Todos los niños que tengan acceso a la conectividad, recibirán clases por internet mientras todos los demás lo harán por televisión”, dijo el ministro de Educación. El funcionario agregó que el programa que se implementará a partir de este lunes es el mismo que fue presentado el pasado 24 de agosto al presidente Abinader.

Garantizó que a partir de esta semana todos los estudiantes recibirán sus raciones alimenticias que estarán aprobada por la FAO (Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura) y garantizará que los niños recibirán todos los nutrientes necesarios.

“También queremos decir que si la familia tiene un niño en la escuela, recibirá una ración pero si tiene cuatro niños, recibirá cuatro raciones de comida”, explicó Fulcar, quien agregó que los alimentos serán repartidos en las escuelas y se realizará semanal.

En un acuerdo firmado el pasado 15 de octubre se eligieron las plantas televisoras Teleantillas, Telesistema Canal 11, Telemicro, Telecentro, RNN 27, Digital 15, Color Visión, Antena7, CDN, la Corporación Estatal de Radio (CERTV) y la Radio Educativa Dominicana para la transmisión de las clases del año escolar 2020-2021. Los canales nacionales transmitirán la docencia desde 9:00 de la mañana a 12:00 del día y de 3:00 a 6:00 de la tarde.

Además de Fulcar y el presidente de la República, en la actividad también estuvieron presentes la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara Guante, y la primera dama Raquel Arbaje.