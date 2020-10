Ministerio de Defensa deja sin efecto memorándum que asignaba 4 militares a Melton Pineda

Santo Domingo, RD.

El Ministerio de Defensa, dejó sin efecto el memorándum 23771, donde se le asignaba cuatro miembros de la institución como seguridad al periodista Melton Pineda, dos de ellos sus hijos.

El documento, con fecha del 06 de octubre, dirigido al primer teniente médico Maricarly Pineda Medina, al sargento mayor Melton Junior Pineda Medina, al sargento Ramón Olivo Medina Contreras y el sargento Cristian Bello Pineda, surge luego de que la designación se viralizara en las redes sociales y causara gran rechazo en la sociedad. Horas después el presidente Luis Abinader destituyó a Pineda como cónsul en Brasil.

De acuerdo al documento, los cuatro militares deberán presentarse al Ministerio para recibir nuevas instrucciones.

“Cortésmente, efectivo el día de la fecha, queda sin efecto nuestro memorándum Núm.23771, de fecha 3-10-2020, que los designaba con el Sr. Melton Pineda, para servicio como seguridad; debiendo presentarse a su institución, a recibir nuevas instrucciones”, dice el memorándum firmado por el ministro de Defensa Carlos Luciano Díaz Morfa.

Ante la viralización del documento, Melton Pineda, dijo que sus hijos siempre han sido ejemplo para la sociedad, desempeñándose como militares desde hace 14 años, y que nunca han estado envueltos en escándalos.

“Mis hijos son ejemplo de la sociedad y hace más de 14 años son militares. Nunca han estado en escándalos”, indica uno de sus comentarios en su red social de Twitter.

Sostuvo que es de los dominicanos que necesita poco para vivir. “De lo poco que tengo me sobra, pero no me dé, no sé pedir, pero no me quite, siempre lo he dicho hoy lo reitero”, señaló.