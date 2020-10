Imbert Brugal dice un miembro de la sociedad civil, que ahora se entrevistó para la JCE, amenazó con quemar la JCE

Santo Domingo, RD.

La doctora Carmen Imbert Brugal, actual miembro titular de la Junta Central Electoral, relató parte de las cosas que pasaron en esa institución el pasado 16 de febrero, cuando se produjo la suspensión de las elecciones municipales.

Imbert Brugal dijo que la suspensión de las elecciones se tomó en “un pleno extraño”, que fue ampliado, en el que participaron “prestantes ciudadanos de la sociedad civil”.

De manera particular la doctora Imbert Brugal dijo que uno de esos integrantes de la sociedad civil les advirtió que si no se suspendían los comicios iban a quemar el edificio que aloja las instalaciones de la entidad electoral.

“Entonces esa es la verdad de los hechos”, dijo Imbert esta mañana en la entrevista para continuar en la posición ante una comisión especial del Senado de la República.

Dijo que la situación fue terrible, traumático y que aun ha estado esperando la explicación de “quienes siguieron con ese proceso sin poder”.

“Pero hay algo importantísimo: la OEA determinó que no hubo dolo, no hubo intención dañosa, no hubo crimen ni delito en esa suspensión. Y esa es la historia, dolorosísima”, dijo la doctora Carmen Imbert Brugal.

Dijo que en ese pleno había delegados de todos los partidos políticos, menos de los partidos grandes del sistema democrática.

La doctora Imbert Brugal recalcó que el pleno de la Junta Central Electoral estaba totalmente ajeno a los problemas técnicos que presentaron los equipos desde el sábado anterior a los comicios.

“La autosuficiencia y la arrogancia llevó a la suspensión a las 11:11 del 16 de febrero. Fatídico momento”, dijo la actual miembro titular.