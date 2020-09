“Vamos con todo y por todos”: Ministerio Público dice nadie está exento de juicio por corrupción

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

Si los fantasmas de la co­rrupción y la impunidad recorrían sin obstáculos el país, viviendo sus benefi­ciarios del robo a los bie­nes públicos, sus tiempos de brillo y burlas lucen se­riamente amenazados por la osadía de dos mujeres que, desde la torrecilla del Ministerio Público, están listas para procesarles y llevarles a prisión.

No habrá trampa ni pri­vilegios y quien haya co­metido corrupción ahora tendrá que rendir cuentas. Al menos, esto es lo que ha advertido la procurado­ra general de la Repúbli­ca, Miriam Germán Brito. “Nadie estará exento”, di­jo, y esto incluye hasta ex­presidentes, que pueden ser ser llamados ante la justicia si existiera algún indicio en contra.

Y la procuradora de Per­secución de la Corrupción, Yeni Berenice Reynoso, tu­vo el tono más enfático y contundente sobre esta de­terminación contra el fla­gelo: “Vamos con todo y por todos”.

Acusación sustentada

Miriam Germán Brito di­jo que si hay hay una acu­sación bien sustentada se procederá no importa si en un caso se haya sido presi­dente de la República, por­que el proceso “no libera a nadie de responder de sus hechos”.

Tras ser entrevista en el programa Despierta con CDN que se transmite por el canal 37, Germán Brito también dejó claro que to­dos los procesos se realiza­rán cumpliendo con el de­bido proceso y el respeto a las leyes.

Por otro lado, la Procu­radora manifestó que ha­lló un desarreglo de em­pleados a su llegada a la institución, gente nombra­da sin funciones y exceso de personas donde no era necesario.

Expresó que eran perso­nas, muchas todas, que ve­nían de donde trabajaba el antiguo incumbente Jean Alain Rodríguez.

“Hemos encontrado un personal que no tenía fun­ción, no es que todo el que viniera del CEI-RD no tu­viera función, algunos sí”, acotó Germán Brito.

Respeto al estado de derecho

Por su parte, la procurado­ra de Persecución de la Co­rrupción, Yeni Berenice Re­ynoso, asegura que la única restricción que tendrán por delante los funcionarios ju­diciales será “el respeto al estado de derecho”.

“Vamos con todo y por todos”, con estas seis pa­labras se refirió Yeni Be­renice Reynoso a las in­vestigaciones de casos de corrupción que están en su despacho, y adelantó que su única lealtad es con la Constitución.

“No quedará sin investi­gar ninguna denuncia que tenga que ver con la des­aparición o sustracción de un peso del Estado”, advir­tió Reynoso, durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, en la que también participaron la procuadora Miriam Ger­mán Brito y Wilson Cama­cho, procurador adjunto a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecu­ción de la Corrupción Ad­ministrativa (Pepca).

Firmes y decididos

Manifestó la firmeza y de­terminación del ministe­rio público de que todos los expedientes de corrupción sean bien estudiados y sus­tentados, para que los pro­cesos sean fuertes y tengan buenos resultados ante los jueces.

Berenice Reynoso in­sistió en que la única res­tricción que tendrán por delante los funcionarios ju­diciales que tendrán bajo su responsabilidad los ca­sos de corrupción será el respeto al estado de dere­cho.

Afirma que nadie está li­berado de responder por sus hechos, no importa si es funcionario o presidente ac­tual o en el pasado.

“Lo que garantizamos es que a nadie se le va a atro­pellar”, agregó.

La entrada de Yeni

La procuradora Miriam Germán Brito designó el día 7 de este mes a Yeni Bere­nice Reynoso Gómez como directora general de Perse­cución, mientras el Consejo Superior del Ministerio Pú­blico puso bajo la respon­sabilidad del procurador adjunto, Wilson Camacho, la Procuraduría Especiali­zada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El Consejo aceptó la puesta a disposición del car­go de la magistrada Laura Guerrero Pelletier y colocó a Camacho en el Pepca en forma interina.

Germán Brito trasladó la sede de la unidad antico­rrupción a la cuarta planta del edificio de la Procuradu­ría. Ese órgano dependien­te funcionaba, en principio, con seis fiscales, pero aho­ra tiene un componente de 25.

Y será fortalecida con la contratación de expertos en diversas áreas, como de la contabilidad, la tecnolo­gía y finanzas, con el objeti­vo de reforzar las investiga­ciones y procesamiento de la criminalidad organizada, en especial de delitos como la corrupción y lavado de activos.

En el caso de la Direc­ción de Persecución, esta recibirá el reforzamiento de 15 fiscales que también podrán prestar asistencia a la Pepca cuando el nivel de las investigaciones así lo re­quieran.