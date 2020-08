Abinader le responde a Elon Musk e invita a Tesla a realizar inversiones en el país

El presidente de la República, Luis Abinader, le respondió este lunes a Elon Musk, fundador de la compañía fabricante de los carros eléctricos Tesla, quien se mostró honrado de que el primer mandatario llegara al Congreso Nacional, donde se realizó el acto de toma de posesión, en un vehículo de dicha marca.

Abinader le respondió invitándole a que realice inversiones en el país, ya que existen las condiciones para hacerlo.

“De nada, Elon Musk. República Dominicana es un país lleno de oportunidades de inversión especialmente para empresas innovadoras como Tesla”, posteó Abinader en su cuenta de Twitter como respuesta al agradecimiento de Musk.

Alrededor de mediodía de ayer, el usuario Euric Santi, destacó la llegada del presidente en dicho automóvil y mencionó a Elon Musk en el tuit, a lo que el empresario respondió: “Gracias, Tesla está más que honrada”.

Hasta el momento Tesla solo ofrece cuatro vehículos: los modelos Y, 3, X y S.

Cada uno de estos modelos vienen en versiones diferentes, con actualizaciones opcionales que pueden afectar el precio, que puede oscilar entre los US$37,990 dólares (alrededor de 2,217,837 de pesos dominicanos) y los US$123,990 (7,236,760 pesos dominicanos).

A pesar del elevado precio de algunos de sus vehículos, su mantenimiento es menos costoso, ya que según Tesla no es necesario ningún tipo de chequeo anual, solamente recomendando este tipo de servicio solo cuando es necesario reemplazar una pieza.

Our country's president Luis Abinader (@luisabinader), made a @Tesla Model S his official government vehicle.



Why hasn't @elonmusk twited about it.

Let's retuit this until he notices it. pic.twitter.com/10bT6PtqtU