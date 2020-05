Control de pandemia impone yugular transmisión comunitaria

REYNALDO PEGUERO

Santo Domingo, RD

Si se analizan críticamente los detalles técnicos de los primeros 45 boletines que despliega el Ministerio de Salud cada día, se visuali­za una epidemiología que impone mayor efectividad. Hay importantes avances pero también no pocos de­safíos en el manejo de la pandemia Covid-19 en Re­pública Dominicana. Los reportes de la Dirección de Epidemiología aportan va­lores matemáticos que tra­zan una perspectiva de pru­dente optimismo.

Calculamos que desde el primer reporte registra­do el pasado 18 de marzo hasta el recién transcurri­do 2 de mayo, han pasado sietes semanas de 45 pu­blicaciones donde la tasa de ataque de esta Pande­mia en República Domini­cana ha descendido des­de 494% al principio hasta 26%. Tasa que se calcula en relación a la cantidad de casos promedio gene­rados en cada período pre­cedente de incidencia.

Sin embargo, en valores absolutos y en el promedio semanal de casos nuevos se observa un ascenso en las siete semanas. Se contabi­lizan desde 84 casos pro­medio a la semana en las primeras semanas de mar­zo, hasta 259 casos pro­medios semanales en los pasados siete (7) días que transcurrieron desde el 26 de abril hasta este sábado 2 de mayo. El análisis se ajus­ta cuando se valora que el promedio del total de casos semanales dura 4 semanas para duplicarse en todo el período.

Es decir, que para tener el doble de casos prome­dio de un período tienen que transcurrir casi 28 días. A nuestro criterio este indi­cador evidencia buen ma­nejo estratégico de la pan­demia Covid-19. Similares conclusiones se derivan del reporte del Banco Inte­ramericano de Desarrollo (BID) denominado “La po­lítica pública frente al Co­vid-19: Recomendaciones para América Latina y el Caribe”. La OPS ha declara­do que los países donde los casos se duplican en pocos días son Estados Unidos, Ca­nadá, Brasil, Ecuador, Chile y México.

En consecuencia, si la es­trategia ha sido exitosa, en­tonces con más confianza ejecutemos una poderosa táctica epidemiológica de control de casos, contac­tos y convivientes barria­les. Gestión que derribe la trasmisión comunitaria y aplane definitivamente la curva. Para que la curva de casos se aplaste en la na­ción, primero debe apla­narse en cada barrio donde acontecen los diversos bro­tes de Covid-19. Aplanar la curva en cada barrio de los cinco municipios críticos, es el secreto de reducir el promedio de casos nuevos semanales.

Destaca que sectores re­presentativos de Santiago, organizados en el Conse­jo para el Desarrollo Estra­tégico (CDES), avalan el buen desempeño de la na­ción en la gestión de la pan­demia Covid-19. El gobier­no nacional sumado en nuestro caso, a la gestión del Ayuntamiento de San­tiago, se coloca al centro de las intervenciones de con­tingencia recomendadas por la OMS. Estamos lejos de la inusual pesadez eje­cutiva evidenciada por la administración de Estados Unidos (EU) y distanciados de la impericia del gobier­no de México.

Mostramos cifras que nos colocan entre países con me­jor resultado. Se reconoce el trabajo exhaustivo que vie­ne desarrollando la Comi­sión de Alto Nivel para la Prevención y Ministerio de Salud. Destaca el respaldo que reciben las medidas de parte del liderazgo empresa­rial y social de Santiago y la Región del Cibao. Esto inclu­ye a los actores locales que ejecutan diversas iniciativas para combatir la pandemia, tanto en Santiago como en San Francisco de Macorís.

Los 45 reportes presen­tan 333 fallecidos de Co­vid-19 en siete semanas que llenan de luto a la fa­milia dominicana. Sin em­bargo son apenas el 10% de los más de 3,500 muer­tos por accidentes de trán­sito anuales, o los miles que perecen por enfermedades cardiovasculares. El pro­medio de la tasa de letali­dad en el período ronda al­rededor de 4%.

Ante los primeros logros, no es momento de rego­cijarse, si no de elevar las medidas preventivas, pre­parándonos para una reac­tivación económica gra­dual en zonas pilotos que vayan demostrando el con­trol estricto de esta pan­demia, como acontece en Santiago. Debemos persis­tir en el confinamiento so­cial, porque controlar la propagación del virus, le sigue dando tiempo a Re­pública Dominicana y San­tiago, para fortalecer los hospitales y clínicas que atienden los enfermos de Covid-19. Por otro, asegu­ra mayor capacidad para expandir la aplicación de pruebas masivas en áreas críticas. No es realizar 11 millones pruebas como propone el populismo polí­tico local, si no masificarlas donde hayan casos sospe­chosos en barrios y comu­nidades de municipios. La evidencia para América La­tina muestra que el cumpli­miento del aislamiento so­cial estricto está muy lejos de ser universal. Se rompe cuando la población vulne­rable recurre a centros co­merciales, bancos o entida­des del Estado a comprar productos, gestar una ope­ración financiera y recoger la asistencia de solidaridad.

A más de siete sema­nas de estar enfrentando la pandemia Covid-19, San­tiago impulsa la operación de un programa piloto de reactivación económica de impacto rápido. Abordaje que asegura su operación con el apoyo del empresa­riado y la asistencia espe­cial del Estado vía los diver­sos mecanismos tales como el programa de Fomento a las MIPYMES, Instituto de Prevención y Protección de Riesgos Laborables y otros auspicios de los organis­mos de cooperación.

La próxima reactivación económica de Santiago y República Dominicana, se fundamenta en todas las fortalezas que hemos pues­to en operación con una epi­demiología efectiva que per­mitirá en barrios y empresas asegurar el control de la tasa de ataque y reducir de for­ma sostenible el promedio de casos nuevos semanales. Es momento de persistir en la separación interpersonal, confinamiento social, aseo focalizado de espacios co­merciales y máxima higiene personal.

El autor es director del Plan Estratégico Santiago 2030