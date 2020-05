Alcalde SDN y ministro de Obras Públicas dicen incendio de Duquesa “no fue casual”

Santo Domingo, RD

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, ingeniero Ramón Pepín, afirmó ayer que el incendio del vertedero de Duquesa no es producto de la casualidad, y que el presidente Danilo Medina ha estado permanentemente, minuto a minuto, atento a la situación que afecta a los munícipes de la zona, al Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional .

“Un vertedero no coge fuego por los cuatro costados al mismo tiempo”, advirtió el funcionario, tras afirmar que se ha logrado mantener en operación el vertedero para el depósito de la basura, y que al mismo tiempo se ha logrado controlar el incendio.

“No ha sido un incendio casual, lo que ha sucedido aquí en Duquesa, eso amerita que se investigue”, precisó al ser entrevistado mientras supervisaba los trabajos que se han estado realizando las 24 horas desde el día que se inició el incendio en el vertedero el pasado martes. Pepín dijo que si un incendio ocurre casi en el 100% del vertedero, eso llama la atención.

El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, también entiende que el siniestro fue intencional y aseguró que se atraparán a los responsables. “Él que se equivocó, va a tener problemas porque no está atentando contra el alcalde, no está atentando contra el ministro, no está atentando contra el Presidente, está en atentando contra el país. Es imposible que suceda un fuego como este, así por así”, expresó Guzmán.

Humareda seguirá

Exhortó a la población a tomar todas las medidas de lugar ante cualquier situación que pueda cambiar la dirección del viento, porque la humareda estará por varios días.

Dijo que afectar o no la humareda al Distrito Nacional y parte del Gran Santo Domingo depende de la dirección del viento y que gracias a Dios desde el pasado sábado el viento ha estado soplando en dirección Sur-Norte.

También explicó que se ha garantizado que la basura que producen los diferentes municipios de Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional pueda ser depositada y que las empresas recolectoras continúen con sus trabajos para que no se produzcan cúmulos en los diferentes sectores.

Sostuvo que la complejidad que tiene el trabajo es porque no se trata de vertedero sino de un botadero de basura y que el manejo que ha tenido los últimos meses no ha sido el más adecuado.

Un campamento permanente ha sido instalado en la zona. Equipos como bulldozers, palas mecánicas, retroexcavadoras, camiones volteos, brigadas de hombres permanentes, camiones cisterna y rodillos han sido integrados al trabajo día y noche.

El comando de incidencia lo encabeza Obras Públicas, Liga Municipal, Comisión Militar y Policial, Dirección de Equipo y Transporte, Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Ministerio de Defensa, Alcaldía Santo Domingo Norte, Unidad Humanitaria de Rescate, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), los bomberos y la Fuerza Aérea, que ha integrado helicópteros en la tarea de apagar el incendio.