Mario Sosa: las facetas del regidor más votado del país que ama andar en bici

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Eran poco más de las 7:00 de la mañana del viernes cuando al edificio del Ayuntamiento del Distrito Nacional ingresó una bicicleta, sin percatarse su conductor que debía identificarse antes de entrar, debido a la ceremonia del traspaso de mandato.

“Soy regidor”, dijo el ciclista, quien portaba un traje blanco, corbata negra, y mascarilla, a quien los guardias de seguridad vieron de forma extraña dado su inusual medio de transporte y lo retuvieron unos segundos hasta que un periodista de Listín Diario les confirmó que se trataba de Mario Sosa (Santo Domingo 1990), el regidor más votado de todo el país.

Momentos más tarde, Mario se volvió viral. La publicación de este medio que mostraba al joven regidor a bordo de su bicicleta causó cientos de comentarios y llegó ser tendencia en las redes sociales, una plataforma a la cual está acostumbrada, ya que por esta vía hizo casi toda su campaña como regidor.

“La campaña tuvo un gran énfasis en la parte mediática, tanto en redes sociales como en medios que nos entrevistaban, pero nada más”, comenta Mario durante una entrevista virtual con Listín Diario.

Y es que Mario, junto a Bien Común, un colectivo de personas que su meta es “recuperar el país” han optado por estrategias políticas poco habituales en el país, dado que tienen un concepto más actual e inclusive lo que más destaca de esto fue la “campaña sin promesas”, algo muy visto entre los candidatos.

“Nosotros no concebimos una campaña de promesas, sino de acciones como si ya fuéramos regidores y lo hacíamos desde nuestra subjetividad de ciudadanos”, revela Mario.

A la vez, explica cómo esto funciona: “Como ciudadano soy miembro de varias asociaciones u organizaciones que tienen fines distintos, como Santo Domingo en Bici, soy miembros de Amigos y Amigas del Paseo de la Cultura, como estudiante de la UASD estamos buscando poder bañarnos nuevamente en el malecón, como candidato el arbolado ciudadano, para sembrar la ciudad… es decir, concebimos más las acciones que las propuestas, porque entendemos que el accionar ahora lo queremos potencializar con la regiduría”.

Acciones a potencializar

Bicicletas

Ya con el puesto de regidor asegurado y con varias acciones en las cuales inclusive ha compartido con la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, Mario tiene claro cuales son las necesidades de la ciudad.

Una de las acciones que pretender potencializar es el uso de la bicicleta en la ciudad: “A mí no me gustan los carros, yo amo la bici, amo andar la ciudad en bici. Para mí el lujo de la vida es poder caminar una ciudad y pedalearla. Para mí ese es el lujo. Yo entiendo que me da una relación muy íntima con la ciudad”.

Y esto se pudo visualizar el primer día de sus labores, cuando llego al ayuntamiento en una bicicleta desde su residencia en Gascue y, también, que desde hace unos años pertenece a Santo Domingo en Bici, un colectivo ciudadano que promueve la bicicleta como medio de transporte.

Pero para poder plasmar ese medio de transporte alternativo en la ciudad, Mario reconoce que son necesarias algunas restructuraciones, como las ciclovías.

“Las ciclovías es un tema que estamos en eso desde hace un tiempo y posiblemente sea una realidad muy pronto. Hace par de días desde Santo Domingo en Bici nos reunimos con el Intrant (Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre) para proponer una ruta piloto aprovechando el tiempo del COVID-19 en que hay poco tránsito en las calles”, comenta.

El uso de las bicicletas, previo a la aparición del COVID-19, ha sido una apuesta del Intrant desde el año pasado, llegando a cerrar calles y avenidas para la realización de carreras y el esparcimiento.

No obstante, tomando como ejemplo el primer intento de ciclovía construida de la avenida Winston Churchill y la del malecón que se utiliza para fines recreativos, Mario comenta que quieren retomar la construcción de estas vía de ciclistas pero con “los mangos bajitos”.

“Ahora mismo nos queremos concentrar en el tema con “los mangos bajitos”, es decir, las vías tan grandes implementarlo ahora mismo va a provocar mucho choque, mucho conflicto. Queremos comenzar con los ‘mangos bajitos’, con las ciclovías que permitan implementarlas con menos fricción y menos traumas para ir creciendo poco a poco. Una posibilidad sería en la avenida Bolívar, por ejemplo”, expone.

Pero para que este medio sea realmente cómodo para las personas, dada las condiciones climatológicas del país, Mario revela su segunda acción a potencializar.

Arbolado Ciudadano

“Esto es una ciudad caribeña la única forma que sea agradable andar en ella es si hay sombra, es decir a la una del día si andas caminando vas a sudar, pero si contamos con la sombra en los lados adecuados hace que la experiencia sea agradable”, interpreta Mario.

Es a partir de este pensamiento que nace Arbolado Ciudadano, una iniciativa que Mario y Bien Común ya han implementado y para hacer bajo el marco legal y de la forma, tomaron una ley y un manual que explica los tipos de árboles que se pueden plantar.

“Hay una normativa del año 2004 que establece que la ciudadanía puede sembrar árboles siempre y cuando sean en calles terciarias, es decir en calles residenciales. Entonces legalmente la ciudad te permite sembrar árboles en calles terciara. Luego en 2010 una bióloga y una arquitecta hacen un guía de arbolado que aconseja cuales son los árboles recomendados para sembrar en estas zonas residenciales, para evitar que algunas especies puedan llegar a hacer daños o generar problemas” relata Mario.

Al mismo tiempo, el ahora regidor, dice que, para solucionar la falta de árboles, y a su vez de sombra, “el problema no son los recursos”, dado que una planta que cumpla con las condiciones ofrecidas en la guía puede salir hasta por 30 pesos.

“Nuestro problema de arbolados no es un problema de recursos, a veces creemos que nuestros problemas colectivos son porque no hay cuartos, pero no, en verdad el tema de los árboles es el mejor ejemplo, si la ciudadanía se pone para sus árboles esta ciudad puede estar en 5 o 10 años completamente cubierta.

Potenciando estas dos acciones y tratando de implementar un sistema de transporte colectivo integrado, de tarifa única, con cavidad para todo el territorio nacional, y que permita una movilidad intermodal, es decir, que la persona pueda andar en bicicleta y utilizar en el metro, es como Mario visualiza que se podría solucionar el problema más importante que tiene la ciudad, el tránsito.

Sobre Mario

Con casi 30 años, Mario Sosa, el regidor con mayor cantidad de votos en el país, es graduado de la carrera de Economía en el Vassar College, Nueva York, Estados Unidos, luego de obtener una beca y actualmente estudia Geografía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Además, a pesar de su juventud y de tener la posibilidad de establecerse en Estados Unidos, Mario prefirió regresar al país, donde trabajó en instituciones privas, una ONG, e incluso conoce el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ya que trabajó allí como encargado de Desarrollo Económico del Plan Estratégico de la Ciudad, para después pasar al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia.

Ya el año pasado, renunció a este cargo para centrarse plenamente en la campaña que lo llevó a convertir en regidor del Distrito Nacional, una posición que hace un tiempo atrás no se imaginó que ocuparía.

“Yo soy ciudadano y estoy claro de varias cosas: uno que siempre voy a vivir en Santo Domingo, yo amo esta ciudad y no hay quien me saque de aquí. Yo siempre tuve claro que quería ejercer ciudadanía y una forma de hacerlo en esta vuelta era con una regiduría. No me lo imaginaba, si tú me decías hace 3 años que yo iba a ser regidor nunca lo hubiese imagino, pero lo que siempre he tenido claro es mi intención, interés y deseo de ejercer ciudadanía en cualquier lugar o posición o forma que eso implicar”, expresa Mario.