Esposa de Reinaldo: “Cuídennos que sería un golpe duro para el partido su ida”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Ingrid Mendoza, esposa de Reinaldo Pared Pérez, pidió a no “los empujen” a irse del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), puesto que sería un “duro golpe” para la organización morada.

Mendoza hizo una publicación en sus redes sociales en respuesta a Aristides Marte, quien le pedía ayudar a Pared Pérez y a "no empujarlo", esto luego de que el secretario peledeísta le respondiera al periodista José Báez Guerrero. Su esposo ha recibido críticas tras haber calificado como una falta de prudencia el escándalo surgido a raíz de la licitación de 380 millones de pesos en electrodomésticos del Plan Social de la Presidencia en un periodo electoral.

“Créame, soy persistente y de haberlo deseado algo ya hubiera logrado; al parecer son otros los que nos “están empujando” con su asedio constante, cuestionamientos y hasta insultos por cuentas, algunas bots. Cuídennos que sería un golpe duro para el partido su ida. Calma y paz”, tuiteó Mendoza.

Su esposo, Reinaldo Pared Pérez, secretario general peledeísta, le respondió al periodista José Báez Guerrero, a quien le pidió no atribuirle conductas y actitudes que nunca ha abrigado en su vida, a propósito de un tuit donde el comunicador afirmaba que Reinaldo Pared Pérez estaba coqueteando con aceptar la candidatura vicepresidencial de Leonel Fernández o de Luis Abinader.

“No me atribuyas conductas y actitudes que nunca he abrigado y jamás he actuado por resentimiento en mi vida. Lo que ocurre es que tengo un alto concepto de la "DIGNIDAD", le escribió Pared Pérez en Twitter al periodista.

El comentario de Báez Guerrero viene tras las declaraciones de Pared Pérez, que lamentó la salida del PLD de Leonel Fernández, por considerarlo una figura importante en República Dominicana.

El también presidente del Senado de la República habló el sábado sobre el escándalo del Plan Social de la Presidencia, calificándolo como una imprudencia.

Ese día dijo que hubo una falta de prudencia de parte de la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, tras la difusión de un audio en el que la funcionaria pide a sus seguidores atacar a periodistas que rechazaban la compra de electrodomésticos previo a las elecciones municipales.

“Yo creo que hubo falta de prudencia en ese sentido, y esa falta de prudencia trajo esta consecuencia, y la intolerancia muchas veces es que pecamos los seres humanos y también trajo esto por efecto… Es lamentable, ojalá no vuelva a ocurrir”, dijo este sábado el presidente del Senado dominicano y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la organización gobernante a la que pertenece Guaba.

Según un audio que circuló en las redes, que posteriormente Guaba admitió le pertenecía, la directora del Plan Social pidió a sus seguidores comentar por redes sociales contra los periodistas Huchi Lora, Altagracia Salazar, así como a Orlando Jorge Mera, delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Junta Central Electoral, por estar en desacuerdo con la compra de 300 millones de pesos en electrométricos días antes de las elecciones municipales que serán celebradas el próximo 16 de febrero.

Créame,soy persistente y de haberlo deseado algo ya hubiera logrado;al parecer son otros/as los/as que NOS "están empujando" con su asedio constante, cuestionamientos y hasta insultos por cuentas,algunas bots. CUIDENNOS que sería un golpe duro para el partido SU ida. CALMA y PAZ! — Ingrid Mendoza (@ingridmendozap) February 11, 2020