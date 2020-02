Reinaldo a Báez Guerrero: “Jamás he actuado por resentimiento, ocurre que tengo alto concepto de la DIGNIDAD”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El secretario general del Partido de la Liberación le pidió al periodista José Báez Guerrero no atribuirle conductas y actitudes que nunca ha abrigado en su vida, a propósito de un tuit donde el comunicador afirmaba que Reinaldo Pared Pérez estaba coqueteando con aceptar la candidatura vicepresidencial de Leonel Fernández o de Luis Abinader.

“No me atribuyas conductas y actitudes que nunca he abrigado y jamás he actuado por resentimiento en mi vida. Lo que ocurre es que tengo un alto concepto de la "DIGNIDAD", le escribió Pared Pérez en Twitter al periodista.

El comentario de Báez Guerrero viene tras las declaraciones de Pared Pérez, que lamentó la salida del PLD de Leonel Fernández, por considerarlo una figura importante en República Dominicana.

El también presidente del Senado de la República habló el sábado sobre el escándalo del Plan Social de la Presidencia, calificándolo como una imprudencia.

“Yo creo que hubo falta de prudencia en ese sentido, y esa falta de prudencia trajo esta consecuencia, y la intolerancia muchas veces es que pecamos los seres humanos y también trajo esto por efecto… Es lamentable, ojalá no vuelva a ocurrir”, dijo el sábado el presidente del Senado dominicano y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la organización gobernante a la que pertenece Guaba.

Este fue el tuit que escribió José Báez Guerrero: “La política del resentimiento es terrible. Dizque Reinaldo Pared protegido siempre por Danilo Medina, quien creía merecer más que Gonzalo Castillo la candidatura del PLD, coquetea con irse de vice de Leonel Fernández o Luis Abinader. ¿Cuántos votos aporta? ¡Guay! #jejeje”.

Sobre Leonel

“Lo ideal hubiera sido que Leonel no se marchara del PLD porque Leonel es toda una personalidad en la República Dominicana, pero lamentablemente el partió y cada quien está recorriendo sus caminos”, expresó el presidente del Senado a varios periodistas.

El pasado 23 de octubre, dijo lo siguiente. “Sería lo ideal que no se hubiera ido… Leonel hace falta en cualquier instancia partidaria. Leonel es un activo de RD a quien yo le debo respeto y admiración”, dijo Pared ante la insistencia de los reporteros.