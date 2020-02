Reinaldo Pared dice fue imprudente audio de directora de Plan Social, Iris Guaba

Redacción Digital

Reinaldo Pared Pérez dijo que hubo una falta de prudencia de parte de la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, tras la difusión de un audio en el que la funcionaria pide a sus seguidores atacar a periodistas que rechazaban la compra de electrodomésticos previo a las elecciones municipales.

“Yo creo que hubo falta de prudencia en ese sentido, y esa falta de prudencia trajo esta consecuencia, y la intolerancia muchas veces es que pecamos los seres humanos y también trajo esto por efecto… Es lamentable, ojalá no vuelva a ocurrir”, dijo este sábado el presidente del Senado dominicano y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la organización gobernante a la que pertenece Guaba.

Según un audio que circuló en las redes, que posteriormente Guaba admitió le pertenecía, la directora del Plan Social pidió a sus seguidores comentar por redes sociales contra los periodistas Huchi Lora, Altagracia Salazar, así como a Orlando Jorge Mera, delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Junta Central Electoral, por estar en desacuerdo con la compra de 300 millones de pesos en electrométricos días antes de las elecciones municipales que serán celebradas el próximo 16 de febrero.

“Lo importante es, no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera, que chequeen todas las redes, en todos los lados. Chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar, a Orlando Jorge Mera, búsquenlos y cáiganles encima, que ese es un estúpido, aprovechando un artículo que no es; busquen esa gente, contacten a esa gente en las redes, ustedes los buscan y respóndanles; el tema es que ustedes pueden poner a la gente que diga, o sea, que los pobres se van a joder en las elecciones porque hay elecciones ya los pobres no pueden ir a pedir nada al Plan Social”, dijo en la nota de voz.