Favorecen instalación de zona franca en lugar que ocupa cárcel La Victoria

El director de la Junta Distrital de La Victoria, José Ramón Hernández Concepción, favoreció ayer la petición de residentes en esa comunidad de instalar una zona franca en el terreno que ocupa actualmente la cárcel, como una forma de mitigar el impacto del traslado del recinto penitenciario previsto para abril del presente año.

“Nosotros necesitamos generar empleos, y una zona franca beneficiaría a miles de familias de La Victoria”, indicó el ejecutivo municipal, quien reveló que adelantándose al impacto negativo que tendrá el traslado de la cárcel La Victoria al municipio de Guerra, en Santo Domingo Este, ya comenzó a instalar pequeños talleres con máquinas de coser para generar empleos en esa localidad del municipio Santo Domingo Norte.

En entrevista para LISTÍN DIARIO, reconoció ayer que el traslado de la cárcel tendrá un impacto negativo en La Victoria porque alrededor de 40,000 personas visitan la comunidad cada mes atraídos por el penal y su presencia genera recursos. “Será un golpe fuerte el traslado de La Victoria porque en verdad esa cárcel es como la zona franca de aquí, una fuente de ingresos para los residentes”, agregó.

Apoyo a la agricultura

“La falta de empleos afecta actualmente a la comunidad, hay que fomentar eso, por eso he comenzado a impulsa esos pequeños clúster de talleres para que la gente produzca. Es una visión que he tenido, porque yo sé que si no le buscamos una solución a esto, la generación que viene subiendo serán los futuros delincuentes”, afirmó Hernández Concepción.

Llamó a las autoridades a apoyar también a los agricultores de la zona, debido a que en La Victoria se produce arroz, auyama, plátanos, yuca y otros rubros agrícolas, especialmente en las localidades Hacienda Estrella y Mata Mamón.

Precisó que la Junta Distrital que dirige adquirió dos tractores para arar gratis la tierra a los productores de La Victoria, debido al elevado costo que esto representa para los agricultores. “Una rotura de tierra cuesta 600 pesos por tarea, cuando tú aras 100 tareas son 60,000 pesos que le estás ahorrando a un productor que no tenía fuerza para sembrar”, añadió el ejecutivo municipal.

Recordó que muchas tierras en La Victoria fueron vendidas en el pasado a “precio de vaca muerta” porque los agricultores no tenían la capacidad de ponerlas a producir.

Hernández Concepción dijo que un elemento positivo es que con el traslado de la cárcel terminarán las inundaciones que se registran en el lugar debido al paso de tormentas y huracanes por el territorio nacional.

Servicios

El director de la Junta Distrital dijo, ante las quejas de los vecinos por un basurero frente al penal, que recogen los desperdicios con regularidad, pero destacó que la cárcel La Victoria genera más desechos sólidos que las personas que habitan en el centro del poblado.

Reconoció que el principal problema de La Victoria son las calles en mal estado, por lo que hace unos meses se reunió con el presidente Danilo Medina, quien le prometió apoyar a su gestión con 40 kilómetros de asfalto.

“Nosotros hemos preparado entre 15 mil y 20 mil metros de aceras y contenes, a la espera de que el Ministerio de Obras Públicas nos comience a dar la mano con el asunto de las calles”, declaró. En un reportaje publicado ayer por LISTÍN DIARIO, residentes en La Victoria expresaron la incertidumbre que prevalece en esa comunidad debido al traslado de la cárcel, la que definen como la principal fuente de ingresos de los moradores.

La mayoría de los vecinos, paradójicamente, están opuestos al traslado del recinto escenario de tantas historias negativas a lo largo de sus 67 años de existencia, especialmente por el hacinamiento que genera la sobrepoblación de reclusos en el penal.

La opinión generalizada es que el traslado del presidio agravará los problemas en la comunidad debido a la falta de fuentes de trabajo y a la desatención de las autoridades.

CRONO

16 de agosto 1952

El régimen de Rafael Leónidas Trujillo inaugura la penitenciaría de La Victoria con el interés de mostrar a organismos internacionales un cambio en la política relativa a los derechos humanos.

30 de mayo 1961

Con el ajusticiamiento del dictador, salió a relucir que muchos presos políticos eran llevados a la penitenciaría de La Victoria después de sufrir torturas en las cárceles La 40 y del kilómetro 9 de la carretera Mella.

19 de febrero 2019

El procurador general Jean Alain Rodríguez inició ese día los trabajos de construcción del centro de corrección y rehabilitación “La Nueva Victoria”, en el sector Las Barras del municipio San Antonio de Guerra.