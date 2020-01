“Esto no se aguanta”, dice residente de El Almirante ante la inseguridad

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

“Por aquí no se puede andar ni de noche ni de día”, fueron las palabras de una residente del sector El Almirante, en Santo Domingo Este, al ser consultada sobre la seguridad en el entorno.

Uno de los casos más recientes de asalto sucedió el jueves en la calle Miguel Valle Esther, cuando una joven se trasladaba a su trabajo y fue sorprendida por dos hombres que le quitaron todo lo que llevaba.

“Ayer (viernes) la atracaron frente al colmado El Tío y se le llevaron todo a la pobre y hoy (sábado) la estaban esperando y no la atracaron porque el esposo lo acompañó”, narraron los vecinos indignados con rostro de preocupación.

La inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los moradores de ese sector, quienes denunciaron que los atracos son constantes sin importar la hora.

“Esto no se aguanta”, dijo Julieta Santos, quien se dirigía hacia el colmado más cercano.

Aunque la mayoría de las casas y los locales comerciales están protegidas con verjas de metal, muchas veces esto no es impedimento para que los delincuentes hagan sus fechorías, ya que los mismos van hasta la puerta de su casa o negocio para despojarlos de sus pertenencias.

“Uno no se puede descuidar. Hasta en las galerías van y te quitan todo, no se puede estar mucho al medio”, expresó una ciudadana que no se identificó.

Los establecimientos de ventas de loterías no salen ilesos ante la problemática que impera en EL Almirante.

Alexander Rodríguez, es un joven encargado del consorcio de bancas La Estrella que dijo a periodistas de Listín Diario que hace aproximadamente siete días su empleada estuvo a punto de ser víctima de un asalto.

“Hace casi una semana me iban a atracar a la chica que trabaja aquí; gracias a Dios que ella vio el movimiento e inmediatamente se escondió bajo el mostrador”, expresó.

Los desaprensivos que a diario mantienen las calles del sector en zozobra acostumbran a desplazarse en motocicletas a dúo para mayor rapidez para huir una vez cometan el hecho.

“Que Dios nos cubra y nos ampare”, “me siento protegida solo con el señor”… son las palabras citadas por otros moradores que sienten temor ante la situación por la cual encomiendan sus vidas al Señor.

Otras inquietudes

Cloacas

“Aquí aguantando (mal olor) hasta que Dios quiera”, fue la reacción de una señora al preguntarle sobre el origen del agua negra que corría por los contenes en la calle Miguel Valle Esther esquina Diego Méndez.

Los pobladores dicen vivir intranquilos debido al hedor y las aguas sucias que brotan de las cloacas. Las mismas permanecen tapadas frecuentemente por residuos y no reciben mantenimiento por parte del ayuntamiento.

Basura

La acumulación de basura forma parte de las inquietudes de los residentes del municipio Santo Domingo Este.

Como es el caso de Gabriel, un chofer de carro público que mostró su preocupación ante un vertedero improvisado que permanece en la Calle G del sector La Grúa, en Santo Domingo Este.

Además, dijo que las autoridades pertinentes hacen caso omiso a las problemáticas que reinan en el municipio.

“Ese síndico no está haciendo nada de nada por Santo Domingo Este”, expresó Julio con voz fuerte y enojado ante la situación.

El vertedero dificulta el flujo de vehículos, debido a que ocupa un tramo completo de la vía, impidiendo que dos vehículos puedan transitar libremente por la calle.