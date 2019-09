Abinader advierte fallas de la justicia dejan desprotegida a la gente: dice país debe fortalecer instituciones

Higüey,RD

El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, afirmó este domingo que la debilidad del sistema judicial mantiene indefensa a la sociedad dominicana en casos como la violencia en general y los feminicidios.



Expuso que esa deficiencia de las autoridades judiciales es reflejo del modelo de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que en vez de contribuir al avance del sistema de justicia, haciéndolo más independiente y más fuerte, especialmente al ministerio Público, lo ha politizarlo y deteriorarlo.



Sostuvo que el país necesita fortalecer sus instituciones, especialmente las encargadas de perseguir el delito y la violencia, y dijo que en el caso de la asesinada abogada Anibel González Ureña ha resultado evidente cómo el sistema judicial no la protegió debidamente, ya que su matador había intentado asesinarla en 2017, por lo que debía estar cumpliendo 5 años de cárcel.



“Aunque el asesinato de esta abogada es un doloroso caso personal, en realidad es parte del problema social que es la ola de feminicidios que nos ofende y debe avergonzarnos a todos, especialmente a las autoridades, que no han sido capaces de hacer efectiva una estrategia integral que cambie la cultura de maltrato y violencia en contra de la mujer”, dijo.



Abinader expuso que el Gobierno del Cambio tiene en carpeta toda una estrategia integral para enfrentar la situación de los feminicidios, y que él como presidente de la República dará seguimiento día a día los planes y las acciones para controlar y erradicar ese mal que afecta a tantas familias dominicanas.



Los valores morales y las inconductas de los ciudadanos están directamente relacionadas con la debilidad de las instituciones del estado que deben guiar y proteger la conducta ciudadana, lo cual es reflejo del deterioro del modelo político, y a eso me refiero cuando hablo de superar la quiebra de valores morales y las debilidades del sistema político, explicó.



Expuso que las propuestas de cambio que viene haciendo por todo el país están precisamente dirigidas a resolver el descalabro de los servicios a los ciudadanos, incluida la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de las instituciones del estado y el respeto a las leyes, todo lo cual producirá cambios paradigmáticos hacia una cultura de respeto a la ley, de paz y constructiva.

Abinader estuvo el sábado en La Altagracia, donde juramentó a equipos que pasaron a respaldar su propuesta de cambio, como ocurrió el viernes en San Cristóbal y el jueves en Santo Domingo Este, donde ratificó que ganará las primarias del 6 de octubre con alrededor de un 85%, como se advierte en las encuestas.