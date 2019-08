Reinaldo Pared insiste son seis los precandidatos danilistas

Santo Domingo, RD

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, asegura que “hasta ahora son seis los candidatos de la corriente danilistas” que se disputan la candidatura presidencial de esa organización.

Pared Pérez anunció la celebración de una reunión de los seis aspirantes en las próximas horas para definir las líneas que deben seguir.

Adelanta que además de las tres encuestas que se aprobó para ver cuál de los seis candidatos llevaba la delantera en la lucha interna, se buscarán otros mecanismos para fortalecer la candidatura del ganador para poder enfrentar con éxito a Leonel Fernández.

“Leonel no es cualquier candidato. Ha sido tres veces presidente y no ha sido por su linda cara, sino porque tiene condiciones… Ese candidato que se escoja si no está a la altura de Leonel debe estar muy cercano, y yo creo que el que más se acerca y podía darle más competición es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que es quien le dirige ahora la palabra”, preciso Reinaldo Pared Pérez al ser entrevistado por los conductores del programa El Sol de la Mañana

Insiste en que la unidad es la única garantía para que el partido continúe en el poder y valora la capacidad y laboriosidad de quienes le acompañan en el proyecto presidencial que encabeza a lo interno del PLD.

Los precandidatos presidenciales del danilismo, además de Pared Pérez, son Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante Baret, Radhamés Segura y Temístocles Montás.

Además corren en busca de la candidatura por el partido oficial Leonel Fernández Reyna, Maritza Hernández, Manuel Crespo y Gonzalo Castillo, este último lanzado al ruedo en las últimas tres semanas y de quien se afirma es el preferido del presidente Danilo Medina.