Propietario de barbería en Villa Vásquez: “que usted, Ramón Fadul, es una vergüenza para la sociedad y para la juventud"

El propietario de la barbería “El Maná”, en Villa Vásquez, Otoniel Gutiérrez Cruz, respondió a las declaraciones del ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul (Monchy), quien dijo que le llamó la atención que en esa localidad haya una peluquería de ese nivel, “tan moderna con ´aire´, con cámaras y cosas”.

A través de un video, el joven empresario de Villa Vásquez negó que el lugar tenga aire acondicionado o sea demasiado moderno para el sector donde se encuentra, como insinuó el funcionario.

“Yo quiero que usted sepa señor Ramón Fadul que la juventud de este país que trabaja y que se levanta a diario para buscar su sustento, que tiene derecho a progresar, tiene derecho al progreso, no es necesario tener que hacer lo mal hecho para usted desarrollarse en la vida, yo quiero que usted sepa que usted, Ramón Fadul, es una vergüenza para la sociedad y para la juventud”, dijo Gutiérrez Cruz en el video.

Señaló que el ministro de Interior y Policía es “una vergüenza” porque no cree que las personas de bajo recurso puedan progresar y tener una mejor vida.

“Usted no cree en el progreso que se obtiene de manera honrada, usted es una persona que la sociedad no debería contar con usted para nada, porque las personas que son de bajo recursos, según usted, no tienen derecho a progresar, no tienen derecho a salir hacia delante, no tienen derecho a salir a una mejor vida si no es de una manera ilegal”, expresó.

Otoniel Gutiérrez Cruz expresó que antes de dar las declaraciones José Ramón Fadul, debió visitar la barbería y comprobar los aparatos eléctricos y artículos que posee.

El caso de la barbería en Villa Vásquez, provincia Montecristi, estalló luego de que se hiciera viral un video de la cámara de seguridad del lugar en el que se ve cómo supuestamente agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) implantan drogas en el negocio.

Por el caso son investigados por la justicia la exfiscal de la localidad Carmen Lisset Núñez Peña, y cuatro agentes de la DNCD.