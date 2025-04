Justin Martínez, próximo cerrador dominicano con etiqueta de superestrella

Los Diamondbacks al igual que los otros equipos en Grandes Ligas, quieren contractar a sus prospectos y sus jugadores estelares por largo tiempo.

“Eso es bueno, cada vez que nos mantenemos unidos, eso desarrolla más confianza. Sé que voy a jugar con esos dos jugadores dominicanos por largo tiempo” nos dijo Martínez en referencia a la extensión de contrato que firmo Ketel Marte, al igual que Geraldo Perdomo.

El nuevo contrato de Marte será hasta el año 2031, por 116.5 millones de dólares hay un año adicional y 46 millones deferido. El de Geraldo Perdomo, una extensión de 4 años comenzando en el 2026 con una opción del equipo para el año 2030, el valor total del contrato 45 millones.

Los Diamondbacks, también van a tener a Justin Martínez el lanzador tira llamas de 23 años y oriundo de Bonao, hasta el año 2029 con opciones del equipo para el año 2031 y una opción condicional en el 2032 un total de 18 millones.

En su primera salida en el Yankee Stadium, retiro vía el ponche a los tres bateadores que se enfrentó. “fue una bonita experiencia nunca le había lanzado a los Yankees, solamente lo veía por televisión siempre quería lanzar aquí, malo fanáticos, dijo Martínez en forma jocosa sobre los fanáticos que son un poco duros con los jugadores oponentes eso lo que hace este estadio tan emocionante” nos agregó.

Tirar sobre 100 millas por hora es algo que Justin Martínez va a mantener por mucho tiempo. “Uno trabaja duro para poder establecer esa velocidad, claro está que no toda mi carrera será así pero por ahora no pienso cambiar mi modo de lanzar, mientras los años pasan, es lógico que el brazo se vaya desgastando, pero uno entrena para disminuir los daños” dijo Martínez. No hay duda que los Diamondbacks están en una división fuerte con los Dodgers y Padres que han comenzado muy bien la temporada. “Cuando nos enfrentemos a esos equipos nos vamos a dar candela” agrego Martínez.

Los Diamondbacks con la rotación que tienen pueden dar la sorpresa en una división que muchos piensan es ya de los Dodgers. “Ellos tiene buen equipo, pero nosotros también” añadió Martínez.

La adquisición de Corbin Burnes puede ser clave para los Diamondbacks en un enfrentamiento de post temporada frente a los Dodgers o Padres. Si Arizona puede llegar a la postemporada con la combinación de Justin Martínez y A.J. Puk en las entradas finales, los partidos en liga nacional se pueden poner muy interesante.