Luz García, Jomari Goyso y Francisca revelan las claves de su éxito

Luz García, Jomari Goyso y Francisca revelaron las claves de su éxito durante una conferencia en Boston, Massachusetts, organizada por Marca Efecto y Yasiris Matías.

La co-conductora de "Despierta América" hizo conexión por videollamada con los asistentes para disculparse por no haber llegado a la charla por recomendación de sus médicos, ya que tuvo que ir a emergencias días antes por dolores y complicaciones con su embarazo.

Francisca es considerada un ejemplo de superación por haber nacido en un hogar humilde en Azua, al sur de República Dominicana, emigrar a Estados Unidos cuando tenía 20 años con el objetivo de convertirse en actriz y atravesar un sinfín carencias hasta que en el año 2015 ganó el concurso de Univision "Nuestra Belleza Latina".

Francisca

SABER QUÉ ES EL ÉXITO PARA TI

La presentadora confesó que para alcanzar el éxito lo principal es descubrir "qué es el éxito para ti", que a veces la falta de confianza en sí mismo u opiniones de los demás podría dificultar dicho descubrimiento y tener clara una meta.

HACER UN PLAN

Francisca sugirió evitar las excusas y hacer un plan para conquistar ese sueño.

Asimismo, contó que no tenía recursos para estar en la posición que se encuentra actualmente por las largas horas de trabajo que cumplía en un restaurante, además que no tenía dinero para pagar un profesor de dicción ni el gimnasio, así que "empecé a usar mis propias herramientas, yo me hablaba todos los días al espejo, yo me grababa, me busqué un parque aunque hubiera frío, cuidé mi alimentación".

TRABAJAR HASTA QUE SE HAGA REALIDAD

Para Francisca, la cantidad de pruebas en el camino y las situaciones emocionales son señales "de que vas en buen camino", por lo que ella recomienda poner todo en manos de Dios y trabajar hasta que ese sueño se haga realidad.

Jomari Goyso

NUNCA ME SENTÍ FRACASADO

El asesor de imagen y experto en moda español Jomari Goyso admitió que tuvo privilegios en su búsqueda del éxito por su físico, sus orígenes y la ayuda de su familia.

"Se hubiera nacido en otro país, en otras condiciones diferentes, no sé si hubiera llegado hasta donde he llegado", afirmó.

Sin embargo, Goyso no negó haber atravesado por momentos difíciles cuando se mudó a Los Ángeles y se resistía a pedirle dinero a sus padres por orgullo, pero nunca se sintió fracasado.

"Yo sentí que por primera vez estaba haciendo lo que a mí me daba la gana y controlando mi destino", dijo.

Y añadió: "De verdad es de las primeras veces que yo sentí que estaba dirigiendo mi vida, que estaba siendo real con mi vida, que estaba diciendo 'no' a cosas que probablemente me harían la vida más fácil porque tuviera un techo, pero no era lo que yo quería".

SEGURIDAD

Goyso considera que la seguridad hace que se acepte el fracaso como parte del camino sin verlo como fracaso, que se refiere a fallar en el intento de alcanzar un objetivo.

"Si lo pensamos bien, nosotros no sabemos nuestro destino, sabemos los sueños porque es algo que nos han dicho, pero ¿quién te dice a ti que el sueño que tú estás soñando es el que tú vas a tener?", comentó.

Luz García

La veterana comunicadora Luz García señaló varios pasos para conquistar el éxito, entre ellos tener una meta clara, validarse así misma y no buscar aprobación de los demás.

García también reveló que comienza su día de manera organizado como su ritual, disfrutarse el camino y ver los obstáculos como oportunidades disfrazadas.

En ese sentido, se sinceró sobre la importancia que tenían las criticas en su vida en sus inicios en los medios de comunicación.

"¿Cuándo me dejó de pegar? Cuando yo reconocí quién yo era por dentro, cuando me auto validé, cuando estaba conforme conmigo misma, cuando sabía que yo era un ser humano integral que no tenía que probarle nada allá afuera, entonces cuando uno se auto valida ahí ya usted se encaminó a ese éxito personal", mencionó.