Maestros protestan frente a la escuela Panamá para que revisen el concurso de oposición

Eliana Ledesma

Ensanche Ozama, RD

Con la consigna “ADP unida jamás será vencida”, cientos de maestros de escuelas públicas, protestaron este martes, frente a la escuela República de Panamá de Santo Domingo Este, en reclamo al cumplimiento de una revisión del concurso de oposición que fue impartido a los docentes, la finalización del proceso de evaluación de desempeño y mejores condiciones en la jornada de la Tanda Extendida.

Wander Garcíía, presidente de seccional Mendoza-San Luis, expresó que los docentes fueron convocados en vista de que el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, no ha respondido a los reclamos de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

“Fuimos convocados por el Comité Ejecutivo, en vista de que hay unos acuerdos y el ministro no ha dado cumplimiento a la mayoría de esos puntos, empezando por la revisión del concurso de oposición, la igualación de la tanda de básica a media y finalizar el proceso de la evaluación de desempeño donde todavía hay alrededor de dos mil y pico de maestros que no han recibido su incentivo, asi como también hay otra cantidad que no ha recibido el retroactivo”, puntualizó García.

Asimismo, pidió que sea mejorado el programa de la Tanda Extendida ya que considera que deben ser mejoradas las condiciones para todos los docentes.

Por otra parte, Jenny Linares, maestra en la escuela Juan Pablo Duarte del municipio de Boca Chica, dijo que el concurso de oposición debe ser eliminado porque entiende que el Ministerio de Educación debió adaptar los cuestionarios con los que fueron evaluados los maestros.