Al reabrir sus puertas, más clientes acuden a la barbería Villa Vásquez

Ricardo Santana y Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

La barbería allanada por cinco agentes antidrogas en compañía de la exfiscal de Villa Vásquez, provincia de Monte Cristi, Carmen Lisset Núñez, y que de acuerdo con un video que circula en las redes sociales y medios de comunicación se ven colocando drogas para perjudicar a sus propietarios y empleados, fue reabierta hace tres días y ahora acude un mayor número de clientes.

Entretanto, ayer fue interrogada en la Procuraduría General de la República la exfiscal, quien se declaró inocente.

“La barbería está abierta otra vez y ahora con mucho más clientes”, dijo al Listín Diario el periodista Samuel Jiménez Suero, vecino del lugar y productor del programa Dando en el Punto, por una emisora de Villa Vásquez.

Subrayó que muchos clientes hacían filas ayer para recortarse, afeitarse y buscar otros tratamientos como limpieza de cara.

“Yo me recortaba en otro lugar, pero decidí visitar esta peluquería que se ha hecho famosa, pero además me dicen que pelan bien”, indicó vía telefónica desde Villa Vásquez, Juan Gómez, que al igual que otros esperaba su turno.

Los propietarios del negocio son Otonel Peña, Odavel León Montana y Carlos Miguel Escoto, los cuales pertenecen a la iglesia evangélica Metodista Libre.

Estos en compañía de su abogado Elvis Muñoz Sosa, se querellaron formalmente en contra de la magistrada Núñez, porque alegan que lo cometido en su contra es una maldad y un daño irreparable.

Los cinco miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas se encuentran bajo arresto y la ex fiscal renunció y fue impedida de salir del país tras una alerta de la Procuraduría.

De su lado, Yani León, madre de Odonel Peña, significó que lo que se trató de cometer en contra de su hijo y los otros dos muchachos es una injusticia, pero que el plan fracasó gracias a una cámara de seguridad que hay en el establecimiento.

Exfiscal salió “muda”

Salió “muda” de la Inspectoría de la Procuraduría la exfiscal Carmen Lisset Núñez, luego de ser sometida a un segundo interrogatorio de casi 4 horas, por su implicación en la colocación de drogas en una barbería de Villa Vásquez.

Mientras su abogado, Pantaleón Mieses, la defendía, Núñez hacía algunos gestos con la cabeza, y en ocasiones sonreía ante preguntas de los periodistas.

Esa actitud fue adoptada por la exfiscal en la tarde, pero en la mañana, cuando iba a entrar al interrogatorio, desde el área donde funcionan las oficinas del Procurador, Jean Alain Rodríguez, a las 11:32, se declaró inocente y atribuyó las denuncias en su contra a sectores del narcotráfico que la querían fuera de la Fiscalía. Y ante una pregunta para que identifique esos sectores, respondió que los organismos de investigación se ocuparán de ello. “No soy culpable de lo que se me acusa. El narcotráfico está muy interesado en que yo dejara de ser fiscal y no digo que ganará el narcotráfico porque hay más fiscales que lo van a perseguir”, expresó.

Mieses dijo que la exfiscal prefirió guardar silencio cuando abandonó el despacho del inspector, Bolívar Sánchez, por prudencia.

Sepa más

¿La acusación?.

El abogado de la exfiscal Carmen Lisset Núñez sostuvo que no sabe por qué tipo penal será sometida su cliente, como anunciaron empleados de la peluquería, porque un informe determinó que allí no se encontraron sustancias controladas, no se hizo ningún sometimiento judicial, ni llegó a llenarse el acta del allanamiento.

El intento de salida.

Mieses negó que su representada haya querido salir del país como informó la Procuraduría General de la República y expresó que su presencia en el aeropuerto se debió a que acompañaba a su esposo, Andderson Gago.

Los encartados.

El jueves la DNCD separó de esa institución al mayor Víctor Encarnación, al capitán Juan Heredia, al sargento Mártires Cuello y a los cabos Adan Rodríguez y Juan Arias Peguero, quienes actuaron en el allanamiento.