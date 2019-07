La Constitución, tema de campaña

Guarionex Rosa | ANALISTA POLÍTICO

La desesperación cunde entre los dirigentes políticos que buscan disputar la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD y el Revolucionario Moderno, PRM, enfrascados en una supuesta defensa de la Constitución de la República.

Entre hipocresía y cinismo, según los críticos, los dirigentes políticos de los dos partidos en la oposición, aunque el primero está en el gobierno, se han agarrado de un tema de interés colectivo y que concita la agitación de masas y cierto espanto por el futuro.

Cosa extraña es que en una semana el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, cuya campaña ha sido suave, si no abúlica, convocara el jueves 11 a una manifestación al día siguiente frente a las puertas del Congreso Nacional para promover su causa.

Abinader logró una buena concurrencia pese a que en su partido hubo división puesto que ni el otro aspirante presidencial, Hipólito Mejía, ni el presidente de la organización, José Ignacio Paliza participaron del acontecimiento y más bien se distanciaron del mismo.

Paliza consideró que la manifestación formaba parte de la estrategia de Abinader respecto al tema de la oposición a la reforma constitucional que permitiría al presidente Medina lograr su aspiración presidencial por el PLD para las elecciones del 2020.

El apuro del presidente Paliza tenía que ver más bien con cierta inquietud de los diputados de su partido, con los cuales se reunió “de urgencia” para limar asperezas entre diputados que querían participar en la sesión de la Cámara el pasado martes.

Alertan a Leonel

El doctor Fernández, quizás alertado por sus estrategas sobre lo que habría sido un triunfo de la convocatoria de Abinader, anunció que iría a firmar un libro abierto frente al Congreso e invitó al público a participar en lo que sería más bien una manifestación política.

La manifestación, que reunió a dirigentes de su facción, a aliados políticos de otros partidos y a gente del movimiento anónimo “abajo el que suba”, congregó a millares ante los cuales el doctor Fernández repitió que su lucha no es la búsqueda de cargo alguno.

Ese es un supuesto del ex gobernante quien ha señalado como razón de su campaña, el respeto a la Constitución y evitar que la misma sea modificada, lo que permitiría que al presidente Medina participar en las primarias del PLD y posiblemente como candidato.

Los críticos del doctor Fernández, pero también observadores de la política podrían haber visto que en el fondo de todo está el temor de que, una vez modificada la Constitución y dado el pase a la candidatura de Medina, el gobernante ganaría la nominación en primarias.

Un argumento del doctor Fernández y de los suyos es que en algunas encuestas los electores se han opuesto en hasta un 70%, que en el fragor del acontecimiento lo elevaron al 80%, a la modificación constitucional. En esas encuestas, no obstante, Medina luce el favorito.

Sobre la problemática partidaria, el influyente ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta dijo lo siguiente: El PLD luce sin dirección, no se conoce lo que es su comité político, no se conoce lo que es su comité central y eso no es bueno ni para nuestro partido, ni para la democracia.

Marchas que cansan

El país parece cansarse de las marchas políticas que se vienen dando últimamente, todas impulsadas por grupos que buscan conseguir el poder en las elecciones venideras, torcer el brazo al régimen sobre demandas que impulsa la Iglesia o reivindicaciones de corte popular.

Algunos dirigentes de empresas dicen que los negocios se han resentido debido al deterioro del clima normalmente tranquilo para el comercio y las inversiones. También economistas adversarios al régimen han denunciado un deslizamiento en la prima del dólar.

La aparente crisis en los sectores hoteleros de la región Este del país, que no motivó la preocupación de los sectores opositores al menos públicamente, parece que no ha tenido la repercusión que se anticipó hace un mes al informarse de unas once muertes de turistas.

Ya pasada la sofocación, se sabe que las muertes no tuvieron que ver con malas condiciones de los hoteles, sino con otras causas entre ellas enfermedades previas y el consumo de mucho alcohol. El pasado miércoles llegó de visita a Punta Cana el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, un desmentido de que la zona turística no es confiable.

Las marchas tienen dislocadas a oficinas del gobierno en el Centro de los Héroes, por el resguardo del edificio legislativo ante denuncias de que se produciría un asalto del mismo, y la intranquilidad general que suele apoderarse del sentimiento colectivo por esos sucesos.

Para mañana domingo la Coalición Democrática anuncia una manifestación que irá desde el parque Enriquillo en la avenida Duarte hasta el Baluarte del Conde “para expresar un claro rechazo a los intentos de Danilo Medina de comprar legisladores para imponer la reelección por un tercer mandato consecutivo...”.

Cifras del Banco Central

El jueves el Banco Central emitió una nota de sus economistas Brenda Villanueva y Elina Rosario en la cual detallan el aporte del sector turismo a la economía del país en término de ingreso de divisas, inversión extranjera directa, generación de empleos y valor agregado, así como su contexto doméstico y regional.

Destaca el informe que en términos de ingresos por turismo, República Dominicana ocupa la posición cimera en la región, con más de US$45,000 millones de ingresos en divisas en los últimos siete años. Solamente en 2018 recibió US$7,560.7 millones, 8% del PIB.

“Igualmente la capacidad total de habitaciones hoteleras supera a los demás países de la región del Caribe y Centroamérica, con más de 80 mil unidades de alojamiento disponibles en el año 2018 y una tasa de ocupación hotelera por encima del 85%”, dicen las economistas.

Citan que una campaña mediática en el país y el exterior a raíz de informarse sobre las muertes provocó una tendencia negativa en las reservaciones de estadounidenses hacia RD para viajar en los meses de julio y agosto, algo que empezó a revertirse a partir del 26 de julio.