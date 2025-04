Trump asegura que EE.UU. está conversando con China sobre aranceles

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que Estados Unidos está "en conversaciones" con China para alcanzar un acuerdo sobre los aranceles, en medio de una guerra comercial entre las dos primeras potencias mundiales.

"Sí, estamos en conversaciones con China", declaró Trump a periodistas. "Debo decir que nos han contactado varias veces", añadió. Estados Unidos aplica un mínimo del 145% de aranceles a los productos chinos, a lo que Pekín ha respondido con gravámenes de hasta el 125% sobre los bienes estadounidenses.

Pero Trump se mostró cauteloso cuando se le preguntó si había hablado directamente con el presidente chino, Xi Jinping, a pesar de haber dado varias pistas en el pasado de que sí lo había hecho.

"Nunca he dicho si ha ocurrido o no", contestó. "No es apropiado".

Preguntado por los periodistas sobre si Xi se ha puesto en contacto con él, Trump respondió: "Se podría pensar que es bastante obvio que lo ha hecho, pero hablaremos de eso pronto".

La administración de Trump libra una guerra de aranceles con China, su rival, que preocupa a los mercados mundiales.

"Creo que vamos a alcanzar un acuerdo con China muy bueno", dijo antes en la Casa Blanca, junto a la jefa de gobierno italiano, Giorgia Meloni.