Johnny hizo valer derecho a protesta

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Un forcejeo entre el artista Johnny Ventura y miembros de la Policía se produjo ayer al mediodía frente al Congreso Nacional, donde está instalado un cerco policial y militar, cuando le fue negada la entrada a varios artistas plásticos, que según las autoridades, no contaban con un permiso del ayuntamiento para pasar el perímetro.

Ventura, quien dirige la Coalición de Defensa de la Constitución, reclamó que se permitiera la entrada a los artistas y advirtió que “esos artistas van a pasar” aunque sea lo último que él haga en su vida.

“Ellos van a pasar porque no hay ninguna ley que prohíba que ellos pasen y ningún de estos policías mediocres van a dejar que estos pasen”, expresó el cantante.

Después de cerca de diez minutos de discusión y reclamos, los presentes entraron en grupo al área donde los artistas pintarían un mural y se recogen firmas para exigir respeto a la Constitución.

El diputado Marcos Cross, seguidor de Leonel Fernández, presente en la acción, declaró que los 22 miembros del Comité Político del PLD que el lunes le reclamaron a Fernández que permita el trabajo del Congreso, “se pasaron de la raya”.

“Ellos no son todo el Comité Político, ellos no pueden hablar en nombre de la institución, así que esas declaraciones no significan nada para nosotros”, agregó Cross.