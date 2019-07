“Se pasaron de la raya”, dice Marcos Cross sobre declaraciones de Reinaldo Pared Pérez

Javier Flores

Santo Domingo

El diputado perteneciente al sector leonelista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Marcos Cross, adelantó su posición sobre las declaraciones pronunciadas por el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, al expresidente Leonel Fernández de que “respete los organismos partidarios” para lidiar con las diferencias internas del organismo. expresnando que Pared y los otros miembros del Comité Político que se encontraron allí “se pasaron de la raya”.

Cross añadió que esas declaraciones no significan absolutamente nada para ellos, ya que 22 miembros no representan a todo el Comité Político. “Ellos no son todo el Comité Político, ellos no pueden hablar en nombre de la institución, así que esas declaraciones no significan nada para nosotros”, agregó Cross.

Por su parte, Henry Merán, expresó que será esta tarde cuando su bloque fije posición ante las delcaraciones ofrecidas este lunes.

“Nos vemos todos a las 4:00 de la tarde en la casa nacional del PLD donde daremos importantes declaraciones y fijaremos nuestra posición a lo dicho en el día de ayer por Reinaldo”, expresó Merán a las afueras del Congreso Nacional al ser cuestionado sobre el tema.

Ayer lunes, Reinaldo Pared Pérez, exigió al expresidente Fernández que respete los organismos partidarios, que no se entorpezcan los poderes del Estado y que las diferencias del partido se manejen en democracia mediante el debate interno y el respeto a la decisión de la mayoría.

Estas declaraciones se produjeron en la Casa Nacional del PLD después que cientos de personas comenzaran en la mañana a plasmar sus firmas en un libro frente al Congreso Nacional contra una posible reforma constitucional que podría permitir otra reelección del presidente Danilo Medina.