Andy admite su empresa recibió pagos de Odebrecht por servicios

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

El economista Andrés Dauhajre hijo precisó que los pagos realizados por la constructora brasileña Norberto Odebrecht a la empresa Baker Street Financial, de su propiedad, fueron por servicios profesionales prestados, pero aclaró que en el momento que los brindó no era funcionario público y que no lo ha sido durante los últimos 18 años.

“Por tanto, no tenía impedimento alguno para proveer un servicio de consultoría privada a una empresa privada que mantenía relaciones comerciales y contractuales con muchas empresas y proveedores de servicios en todo el mundo”, señaló.

Explicó que en enero de 2014, dos meses después de haber concluido la licitación, ejecutivos de Odebrecht le solicitaron la prestación de servicios de consultoría financiera, con el objetivo de presentar una serie de opciones y alternativas que permitiesen reestructurar la propuesta original de financiamiento que el Consorcio OTE había presentado durante la licitación.

Expuso que a final de enero del 2014, Baker Street Financial Inc., sociedad incorporada en febrero de 2003, y en la que es su beneficiario único, y Fincastle Enterprises Ltd., filial de Odebrecht, firmaron el contrato de servicios de consultoría financiera.

Puntualizó que los servicios fueron prestados con eficiencia durante 2014 y 2015 y que una buena parte de las opciones elaboradas fueron presentadas por la empresa líder del Consorcio al Gobierno, que acogió favorablemente aquellas que entendían convenientes.

Las declaraciones de Dauhajre están contenidas en un comunicado que se publica hoy en espacio pagado, en el que explica su participación en el proceso de licitación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, en reacción al reportaje del periódico Miami Herald, de Estados Unidos, el pasado 25 de junio, y la difusión al día siguiente en El Informe, de Alicia Ortega, en la República Dominicana, que lo vinculan con los “pagos secretos” de más de 39 millones de dólares que habría hecho Odebrecht para obtener el contrato de esa obra.

Apartamentos

Dauhajre afirmó que pagó con sus ahorros de más de 30 años de su ejercicio profesional el apartamento que adquirió en Estados Unidos por 104 metros cuadrados, a través de la sociedad Baker Street Financial, el cual es citado en las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

“Tres de mis cuatro hijos estudiaban o trabajaban en New York en ese momento y tomé la decisión de hacer esa inversión”, expuso.

Agregó que Baker Street Financial había comprado en el año 2009, aprovechando la crisis financiera que desplomó los precios de los bienes raíces en Estados Unidos, un apartamento de 122 metros cuadrados en Miami. Indica que ese apartamento también fue mencionado en una segunda publicación del Herald el jueves pasado.

Empero, rechazó que provenga de una familia prominente, como se le atribuye en los reportajes, sino de una familia de trabajo.

EMPRESA

Un privilegio

“Para quien suscribe fue un honor y un privilegio prestar servicios de consultoría a Odebrecht, en aquel momento, la empresa global de ingeniería y construcción más grande y prestigiosa de Latinoamérica, con una nómina global de 168,000 empleados”, indicó.

Sobrevaluación

Reiteró que el precio ofertado por el consorcio Odebrecht-Tecnimont- Estrella (Consorcio OTE) durante la licitación, no estaba sobrevaluado.

Al consorcio OTE se le adjudicó la obra.