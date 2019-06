Construcción de área verde de nuevo Domingo Savio está en proceso de iniciar

Saulo Mota Telemín

saulo.mota@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La construcción del área verde del proyecto Nuevo Domingo Savio está en proceso de iniciar, según informa el presidente de la junta de vecinos San Rafael, Sandy Batista.

Aseguró que los contratistas encargados de construirla ya han estado por la zona “revisando el sedimento del suelo”.

De igual forma, afirmó que ya se han desalojado alrededor de 900 familias ubicadas en la ribera del río Ozama.

Críticas al desalojo

Moradores de los sectores afectados por el proceso de desalojo se han quejado tanto de la manera en que se han llevado a cabo los mismos, como del monto pagado a los dueños de las viviendas y el tiempo que han tardado en saldar esa deuda.

Aseveran que el monto pagado a los propietarios oscila entre 10,000 y 14,000 pesos, y que recientemente es que han recibido los pagos por su propiedad.

Añadieron que a las personas que se niegan a abandonar sus hogares, los sacan de manera forzosa.

Sin embargo, Batista reiteró que el monto pagado por la Unidad de Readecuación de la Barquita y Entorno (URBE) es no negociable, y que estos “pagan por estructura, no por terreno”, refiriéndose a la valoración económica que esta organización le da a las viviendas.

Agresiones pasadas

El diciembre del año pasado, Yubelkis Cuevas y sus tres hijos fueron sorprendidos a las 5 de la madrugada por guardias y policías, quienes procedieron a echarlos a ella y a su familia de su hogar.

“Destruyeron mi casa… Me dejaron en la calle con mis tres hijos y no me dieron un centavo. Ellos llegaron y no tuvieron piedad de nosotros. Les pedí que me dejaran vestir a mis hijos, pero siguieron rompiéndolo todo y he quedado desamparada y sin dinero”, narró la joven de 23 años.