Quienes claman un “Trujillo” no saben lo que es una dictadura feroz

Cada tortura que presenció le permite al doctor José Joaquín Puello afirmar con mucha firmeza que quienes claman por un “Trujillo” en el país desconocen los alcances que implica vivir en una dictadura feroz como a la que se sometió al país durante 31 años.

“La gente que dice que debe volver un Trujillo es porque no han leído la historia o no se han enfrentado a una dictadura feroz, como fue esa”. dice Puello, uno de los médicos que la noche del 30 de mayo del 1961 recibió herido a Pedro Livio Cedeño, uno de los que mataron al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Recuerda que durante la dictadura, los universitarios, muchos compañeros suyos, eran arrestados en las aulas, llegaba el servicio secreto, se los llevaban y nunca más volvían a verlos. “La gente no se imagina lo que esa gente (los que mataron a Trujillo) hicieron por esta nación, no lo valoran, cada 30 de mayo va menos gente a los actos, y la juventud no lo sabe”.

Al cumplirse hoy 58 años del hecho, Puello reflexiona diciendo que para haberse involucrado en esos hechos había que tener un valor extraordinario, porque la dictadura era tremenda, las casas podían quedarse abiertas, pero Trujillo era dueño y señor de todo, lo controlaba todo, incluso si un oficial quería casarse y él no estaba de acuerdo impedía el matrimonio.

El que se oponía simplemente se enfrentaba a la muerte, reflexiona.

Señala que la dictadura viola la Constitución y los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y la de movilidad, “era una cosa tan terrible que si usted iba de la capital a San Cristóbal en un carro, tenía que pararse en un puesto de guardia, dar su nombre, su cédula y decir a qué iba y eso se hacía al regresar también. Te paraban en la entrada de cada pueblo, obligaba a las familias a tener una placa en su casa que tenía que pagarla donde decía “En esta casa Trujillo es el jefe, y otra que decía Dios y Trujillo. El que no la tenía se le consideraba enemigo del jefe y entonces perdía el trabajo.

Eventos relevantes

Dice que para entender mejor lo que pasó la noche del 30 de mayo de 1961 hay que retrotraerse a ese época, cuando ya habían pasado hechos políticos de gran impacto en los jóvenes.

Hoy se cumplen 58 años

El dictador. Rafael Leónidas Trujillo, conocido como ‘El Jefe’ o ‘El Benefactor’, gobernó como dictador la República Dominicana durante casi 31 años. El 30 de mayo de 1961, fue asesinado en una emboscada mientras iba en su automóvil.

El cadáver. El cadáver de Trujillo fue trasladado al hospital militar, y en el embalsamiento participó el doctor Abel José González, ya fallecido.