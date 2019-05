Tribunal Superior Electoral rechaza demanda de Tony Peña en contra del PRD y Miguel Vargas

Santo Domingo

El Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó de forma unánime la demanda interpuesta por el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tony Peña Guaba, contra ese partido y su presidente Miguel Vargas Maldonado.

En la demanda presentada el 9 de mayo de este año en referimiento electoral contra el PRD y Miguel Vargas, Peña Guaba solictó que se creara un administrador en ese partido ya que la directiva había cesado con la antigua sentencia de ese Tribunal.

En la demanda figuran como intervinientes forzosos los señores Andrés Henríquez y Cesar Emilio Guzmán Lantigua, además de la Junta Central Electoral.

“Rechaza en cuanto al fondo la demanda en requerimiento electoral incoada por Peña Guaba en contra el Partido Revolucionario Dominicano en virtud de que no se ha demostrado la existencia de una turbación existentemente ilícita que haga necesario que este tribunal disponga la medida solicitada en las conclusiones de la demanda”, sostuvo Román Jáquez Liranzo, presidente del TSE.

El Tribunal rechazó además la demanda en requerimiento electoral incoada por Peña Guaba “en virtud de que no se ha demostrado la existencia de una turbación existentemente ilícita que haga necesario que este Tribunal disponga la medida solicitada en las conclusiones de la demanda”.

El TSE acogió además la solicitud de exclusión del proceso planteada por la Junta Central Electoral ya que en ninguna de las conclusiones de la demanda no se solicita algún punto de medida que requiere la Junta Central Electoral.

La demanda tenía como fin que se nombre una comisión conjunta del PRD y la Junta Central Electoral, a fin de que organicen elecciones donde se escojan nuevas autoridades, acogiéndose a la sentencia de ese Tribunal que anuló la XXXIV Convención Nacional Extraordinaria de ese partido.

Mientras que Tony Peña Guaba lamentó la sentencia por todos aquellos que querían volver a un PRD que saliera a las calles haciendo oposición y haciendo propuestas y soluciones al país.

“Anuncio mi decisión irrevocable de seguir siendo perredeista. Porque a estas alturas de mi vida, no voy a militar en un partido bisagra y sin propuestas. No voy a trabajar para regalarle 80 años de historia a un sector que no siente, ni padece por el país”, dijo Peña Guaba en Twitter.