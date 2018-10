El PLD informa que va con primarias abiertas

Deyanira Polanco

Santo Domingo

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se convirtió ayer en la primera organización en presentar ante el pleno de la Junta Central Electoral la modalidad para escogencia de los candidatos con miras a las elecciones del 2020, que en su caso es abierta y simultánea con el padrón de la JCE.

Así lo destacó Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE, al recibir la comisión de dirigentes del PLD que entregó el documento, encabezada por Reinaldo Pared Pérez, Alejandrina Germán, Radhamés Jiménez y José Ramón Fadul.

“Justamente se trata del primer partido que se manifiesta, conforme a la Ley 33-18 y la resolución dictada por el pleno de la JCE sobre los plazos administrativos que vencen el 6 de diciembre de este año 2018, formalmente en la JCE, sobre qué modalidad de escogencia de candidatos va utilizar”, dijo.

Destacó que ya comienza a implementarse el proceso para la organización de las primarias simultáneas que se realizarán el 6 de octubre de 2019 y que los plazos legales mantendrán a la JCE bastante ocupada durante ese año.

“La JCE ratifica por medio de su presidente y vocero que está absolutamente capacitada, absolutamente dispuesta a darle mandato y cumplimiento a lo que dice Ley 33-18 sobre las primarias de República Dominicana”, afirmó Castaños Guzmán. Sobre el padrón, dijo que no tienen ninguna preocupación porque seala modalidad de primarias abiertas o cerradas, y que la JCE está dispuesta a colaborar con los partidos.

En cuanto a la plataforma tecnológica, con la que asesoró al PLD para el control de los asistentes, con teléfonos inteligentes (Smartphone), el presidente de la JCE no descartó que sea implementado en las primarias de los partidos.

Dijo que aunque en la reunión del PLD no hubo necesidad de usarlo para el conteo de los votos, el sistema reflejó que funciona, y no descartan que si lo aprueban a unanimidad los que van a las primarias, sea utilizado.

(+)

USO DE TELÉFONOS FUNCIONA MUY BIEN

CONTROL ASISTENCIA: “Aquí no no hay ningún problema que no se pueda resolver. Si hay alguna duda de que esos sistemas permiten que se pueda votar más de una vez, eso es una fantasía, aquí no se puede votar más de una vez ni en las primarias, como no se pueden votar ni en las elecciones generales de 2020”, afirmó Castaños Guzmán. Dijo que tiene una gran expectativa con que los demás partidos lutilicen esa plataforma e indicó que las posibilidades están limitadas a que sea consensuada la decisión, a los recursos, la logística, a la plataforma en sí y por último el tiempo.